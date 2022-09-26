Учёные поставили точку в вопросе пользы и вреда пива. Сколько литров можно пить в неделю?

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Опубликовано: 26.09.2022 13:33 , Обновлено: 26.09.2022

Выводы ученых о пользе или вреде употребления пива противоречивы и часто неубедительны для простых людей. Одни говорят, что употребление его может благотворно сказаться на здоровье, другие - как и любой алкогольный напиток, оно может оказать на здоровье негативное влияние.

Однако новое исследование показало, что употребление пива может быть безопасным. В строго ограниченных объемах. И они не такие уж маленькие.

Польза пива

На самом деле пиво – это напиток, который содержит много ценных ингредиентов. Тут и минералы (в том числе кальций, медь, железо, магний, селен, фосфор, калий, цинк), витамины и аминокислоты. Тем не менее, диетологи отмечают, что пиво нельзя употреблять именно из-за его питательной ценности и ни в коем случае нельзя относиться к нему как к компоненту сбалансированного питания.

Исследования, проведенные различными академическими кругами по всему миру, подтверждают, что употребление пива в определенных (небольших) количествах может помочь снизить риск развития многих заболеваний.

Люди, употребляющие пиво в умеренных количествах, имеют высокий уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), так называемого хороший холестерин, лучшая гибкость сосудов и, следовательно, меньший риск развития заболеваний сердца и системы кровообращения. Пиво также может помочь контролировать уровень сахара в крови.

В одном исследовании, проведенном на женщинах в перименопаузе, наблюдалось благотворное влияние пива на риск развития остеопороза. Умеренное потребление пива также снижает риск нейродегенеративных заболеваний, включая деменцию и болезнь Альцгеймера.

Вред пива

Пиво точно не лекарство и все его плюсы могут быть получены за счёт более полезных продуктов и даже лекарств. А вот вред напиток может принести серьезный.

Употребление пива в больших количествах или чрезмерное количество может иметь негативные последствия для здоровья, такие как:

рак печени, кишечника, молочной железы,

печеночная недостаточность,

сердечно-сосудистые заболевания,

диабет,

болезнь поджелудочной железы,

увеличение веса,

алкогольная зависимость,

депрессия.

Так сколько пива можно выпить?

Чтобы наблюдать какой-либо положительный эффект от употребления пива, это нужно делать ответственно. Это означает употребление небольшого или умеренного количества пива, избегание чрезмерного употребления алкоголя.

[info_b]То есть употребление большого количества пива или ежедневное употребление - крайне нежелательно . [/info_b]

Умеренное потребление пива означает не более 330 мл 5% пива в день для женщин и до 660 мл пива в день для мужчин.

[info_b]Согласно рекомендациям ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), в неделю должно быть не менее двух дней без употребления алкоголя. Таким образом в неделю равномерно за 5 дней женщины могут выпить 1,65 литра пива, а мужчины - 3,3 литра. Это максимум. [/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что еще в феврале прошлого года в прессе сообщалось об исследовании Китайского медицинского университета на Тайване. Доктор Мьен-Чие Хунг объявил, что дубильные кислоты, содержащиеся в кожуре винограда, подавляют COVID-19.

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