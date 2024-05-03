Белорус развёлся с женой, переехал и открыл мототакси. За сколько в Гомеле можно прокатиться с ветерком?

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Опубликовано: 03.05.2024 14:18 , Обновлено: 15.11.2024

Немногие гомельчане знают, что в их городе работает мототакси. Оказывается, если есть время и хочется разнообразить поездку, можно в прямом смысле слова доехать с ветерком. Маршруты не ограничены — своих пассажиров владелец мототранспорта пообещал довезти куда угодно.

Идея Александру Гацуку пришла после того, как он развёлся с женой, переехал в другой город и купил мотоцикл. Сразу, признаётся мужчина, думал, что будет первым в Беларуси. Однако чуть позже оказалось, что такой вид перевозок совместно с городским такси организовали члены гродненского мотоклуба.

“Всё в этом мире должно приносить пользу. В мотоцикле два места, а катаюсь я один. Хотя кто-то мог бы ещё точно так же ехать со мной и ловить кайф. Так почему бы это не осуществить? – поделился Александр.

О больших заработках, по словам водителя, говорить не приходится: всё-таки многое зависит от погоды. Да и количество пассажиров ограничено: например, 70-летнюю бабушку на мотоцикл не посадишь. Поэтому белорус занимается этим больше как хобби. К слову, кроме бабушек, есть ещё три категории, которым он откажет в услуге:

дети моложе 12 лет;

люди в нетрезвом виде;

те, кто весит больше 120 килограммов.

Теперь о ценах. Поездка до пяти километров обойдётся в 9 рублей. Путь в 10 километров – 15 рублей. А чем длиннее маршрут, тем больше скидки, пишет гомельский онлайн-портал “Белка”. Вызвать мототакси в Гомеле можно по короткому номеру 7077.

Где ещё в Беларуси работает мототакси?

С 2013 года прокатиться из точки А в точку B на мотоцикле можно в Гродно. Так, за 15 минут езды по городу придётся заплатить 20 рублей. За то же время, но уже с выездом из областного центра, 1 километр обойдётся в 1 рубль. Также на сайте указано, что по предварительной записи можно заказать сопровождение свадеб и торжеств (50 рублей в час за 1 мотоцикл с водителем).

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