Посмотрите на 5 самых больших рыб, когда-либо пойманных людьми

📷 Фото

Опубликовано: 14.02.2024 12:10 , Обновлено: 13.02.2024

В океанах и морях обитает множество удивительных и впечатляющих созданий. Среди них - гигантские рыбы, которые поражают своими размерами и силой. Предлагаем вам познакомиться с пятью самыми большими, когда-либо пойманными людьми, согласно данным Международной ассоциации охотничьего рыболовства IGFA (International Game Fish Association).

[info_b] Стоит отметить, что в этот список больших рыб, когда-либо пойманных в мире, включены только те рекордсмены, которые были сертифицированы Международной ассоциацией охотничьего рыболовства (IGFA). Это рыба, пойманная одним рыболовом, который следовал всем общепринятым правилам ловли и нашел время, чтобы предоставить свой улов в организацию для занесения в книгу рекордов.

IGFA ведет учет мировых рекордов спортивной рыбалки с момента своего основания в 1939 году.

[/info_b]

Если посмотреть на список мировых рекордов IGFA, установленных на все снасти, то самой большой рыбой, когда-либо пойманной (с большим отрывом), была большая белая акула. Замыкают пятерку лидеров четыре других вида морских рыб, вес которых превысил 1 000 фунтов. На 4-м и 5-м местах также находятся две самые востребованные в мире морские рыбы, а остальные места занимают акулы.

Голубой тунец - № 5

Настоящие гиганты морских глубин, синеперые тунцы - гладкие, быстрые и мощные. Они сражаются сильнее, чем любая другая рыба в океане. Их мясо также является одним из самых востребованных деликатесов в мире суши, что дает им редкое право считаться самой дорогой съедобной рыбой на Земле.

В 2019 году 613-граммовая камбала, пойманная в Японии, была продана на аукционе за 3,1 миллиона долларов.

Самый крупный из когда-либо пойманных голубых тунцов, согласно книге рекордов IGFA, весил более чем в два раза больше. Пойманный Кеном Фрейзером в водах Новой Шотландии в 1979 году, он весил 1496 фунтов (678,5 кг).

Черный марлин - № 4

Марлины вырастают огромными и радуют глаз своими красиво окрашенными боками и заостренными клювами. Черный марлин - самый крупный вид в семействе марлинов.

По данным IGFA, самый крупный из когда-либо пойманных черных марлинов также является четвертой самой тяжелой рыбой в истории. Он весил 1 560 фунтов (707,6 кг) и был пойман в Кабо-Бланко, Перу, в 1953 году Альфредом Гласселлом-младшим.

Гренландская акула - № 3

На третьем месте в списке - гренландская акула, менее известный вид, обитающий в Северном Ледовитом океане и редко встречающийся большинству рыболовов. Эти акулы также являются самыми долгоживущими позвоночными в мире, их возраст достигает 250-500 лет.

Мировой рекорд по ловле гренландской акулы на все снасти был установлен в Норвегии в 1987 году Терье Нордтведтом. Акула съела сельдь, выловленную на дне, и ее вес составил 1708 фунтов (775,1 кг).

Тигровая акула - № 2

Второй по величине рыбой, когда-либо пойманной и сертифицированной IGFA, является тигровая акула. Наряду с белыми и бычьими акулами этот вид входит в так называемую “большую тройку” - три вида акул, которые с наибольшей вероятностью могут напасть на человека.

Мировой рекорд тигровой акулы, установленный на все снасти, весил 1785 фунтов 11 унций (809,7 кг). Она была поймана в австралийских водах в 2004 году Кевином Джеймсом Клэпсоном.

Большая белая акула – № 1

Самая большая из когда-либо пойманных белых акул весила 2 664 фунта (1208,3701 кг) и была выловлена Альфредом Дином у южного побережья Австралии в 1959 году. В качестве наживки он использовал морскую свинью.

Это один из самых интересных рыболовных рекордов еще и потому, что он, скорее всего, никогда не будет побит - по крайней мере, в ближайшее время. Большие белые акулы в настоящее время являются охраняемым видом в большинстве океанов мира. В водах США они находятся под федеральной защитой, во многих других местах их добыча также запрещена, а это значит, что IGFA больше не принимает их в качестве потенциальных рекордсменов мира.