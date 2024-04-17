Лук, грибочки и экскаватор. Вот как готовит завтрак заведующий машинно-тракторным парком

🎥 Видео

Опубликовано: 17.04.2024 10:31 , Обновлено: 17.04.2024

В соцсетях показали, как можно приготовить завтрак с применением игрушечной сельскохозяйственной техники.

Видеорецепт с приготовлением пирога из грибов, курицы, помидоров и лука завирусился в соцсети. Как оказалось, с приготовлением блюд может помочь миниатюрная сельскохозяйственная техника.

Телеграм-канал “БелСелХоз” пошутил, что именно так выглядит приготовление завтрака у заведующего машинно-тракторным парком.