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Лук, грибочки и экскаватор. Вот как готовит завтрак заведующий машинно-тракторным парком

Лук, грибочки и экскаватор. Вот как готовит завтрак заведующий машинно-тракторным парком
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🎥 Видео

В соцсетях показали, как можно приготовить завтрак с применением игрушечной сельскохозяйственной техники.

Видеорецепт с приготовлением пирога из грибов, курицы, помидоров и лука завирусился в соцсети. Как оказалось, с приготовлением блюд может помочь миниатюрная сельскохозяйственная техника.

Телеграм-канал “БелСелХоз” пошутил, что именно так выглядит приготовление завтрака у заведующего машинно-тракторным парком.

 

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