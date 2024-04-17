Лук, грибочки и экскаватор. Вот как готовит завтрак заведующий машинно-тракторным парком
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В соцсетях показали, как можно приготовить завтрак с применением игрушечной сельскохозяйственной техники.
Видеорецепт с приготовлением пирога из грибов, курицы, помидоров и лука завирусился в соцсети. Как оказалось, с приготовлением блюд может помочь миниатюрная сельскохозяйственная техника.
Телеграм-канал “БелСелХоз” пошутил, что именно так выглядит приготовление завтрака у заведующего машинно-тракторным парком.
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