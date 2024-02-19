Украинские штурмовики показали, как прикрывали отступление из Авдеевки

🎥 Видео

Опубликовано: 19.02.2024 07:41 , Обновлено: 19.02.2024

В сеть попало видео, на котором, как заявлено, видны кадры работы защитников Украины из 3-й штурмовой бригады, которая прикрывала отступление из Авдеевки.

На видеоролике украинский MaxxPro MRAP помогает обеспечить вывод украинских войск из города. Само видео начинается с того, что украинский стрелок обстреливает российские позиции из пулемета M2 Browning .50 HMG.

Тем временем, вот видео, что осталось от Авдеевки:

Ранее Телеграф писал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ночь на субботу, 17 февраля, написал на своей странице в Facebook, что принято решение вывести войска Украины – «во избежание окружения». «Жизнь военнослужащих – самая высокая ценность. Авдеевку мы все равно вернем», – пообещал Сырский в своем аккаунте.

ВСУ ушли из Авдеевки. Что сказал Сырский?