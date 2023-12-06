Что делать, чтобы волосы не электризовались после шапки? Распылите это самодельное средство

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Опубликовано: 06.12.2023 12:59 , Обновлено: 06.12.2023

Зимой, когда мы снимаем шапку, волосы электризуются и выглядят не слишком аккуратно. Пряди пушатся до неуправляемости, и уложить их в прическу практически невозможно. К счастью, этого можно избежать. Достаточно приготовить самодельный спрей.

Почему волосы электризуются?

Волосы электризуются из-за трения и накопления статического заряда. Когда волосы трутся об одежду или другие поверхности, электроны переходят с одного объекта на другой, в следствие чего на волосах накапливается статический заряд. Это приводит к тому, что волосы начинают отталкиваться друг от друга и встают дыбом, создавая эффект “электрических” волос.

Эта проблема также зависит от… толщины волос. Тонкие и гладкие волосы электризуются быстрее, чем густые и вьющиеся.

Как этого избежать?

Хотите избежать электризации? Придерживайтесь двух правил. Первое касается ухода за волосами. Не забывайте регулярно пользоваться кондиционерами, желательно смягчающими, которые защищают пряди от повреждений и, кроме того, снимают статическое электричество.

Перед выходом из дома нелишним будет сбрызнуть локоны спреем-кондиционером или втереть в них небольшое количество силиконовой сыворотки.

Второе правило касается самих шапок. Если вы хотите уменьшить статическое электричество, сделайте самодельный спрей, которым нужно будет обрызгать головной убор.

Вам понадобятся три ингредиента:

дистиллированная вода — 100 мл;

уксус — 2 ч.л.

глицерин — 1 ст.л.

Смешайте все ингредиенты в небольшой бутылочке с распылителем. Вы также можете добавить несколько капель эфирного масла, чтобы ткань приятно пахла. Затем просто побрызгайте раствор на шапку.

Регулярное опрыскивание спреем убережет ваши волосы от электризации.

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