Минфин Беларуси повысил цены на драгметаллы, закупаемые в Госфонд. Сколько стоит теперь грамм золота и серебра?

Опубликовано: 03.05.2024 14:02 , Обновлено: 03.05.2024

Министерство финансов Беларуси определило новые расчетные цены на драгоценные металлы, закупаемые в Госфонд. Так, стоимость грамма золота в чистоте увеличилась, к примеру, на 11,28 рубля.

Есть два вида цен: за 1 грамм металла в чистоте и за 1 грамм в лигатуре (лигатурная масса - фактическая общая масса слитка, который содержит драгметалл). Так, Минфин установил с 1 мая следующие цены за 1 грамм металла в чистоте:

золото - 236,12 рубля (раньше - 224,84, прирост на 11,28 рубля, или +5%),

рубля, или +5%), серебро - 2,72 (раньше - 2,5, прирост на 0,12 рубля, или +4,8%),

рубля, или +4,8%), платина - 95,84 (раньше - 91,33, увеличение на 4,51 рубля, или +4,9%),

рубля, или +4,9%), палладий - 97,26,

родий - 500,1,

рутений - 45,96,

иридий - 510,55,

осмий - 40,84.

Новые цены за 1 грамм драгметалла в лигатуре такие:

серебро - 2,72 рубля (раньше - 2,25, прирост на 0,47 рубля, или +20,9%),

рубля, или +20,9%), платина - 95,79 (раньше - 89,48, прирост на 6,31 рубля, или +7%),

рубля, или +7%), палладий - 97,22,

родий - 499,85,

рутений - 45,91,

иридий - 510,03,

осмий - 40,8.

В Минфине отметили, что эти цены используются при расчетах за принимаемые в Госфонд драгоценные металлы:

зачисляемые на обезличенные металлические счета,

поставляемые в государственное хранилище ценностей Минфина в виде слитков, гранул, губки, порошка,

производители которых включены в списки Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов и (или) участников Лондонского рынка платины и палладия,

с содержанием массовой доли драгоценного металла не менее 99,95%.

При этом новая стоимость не касается драгоценных металлов, которые используются при проведении банковских операций.

Ранее Telegraf.news рассказывал об изменениях цен на драгметаллы в изделиях и ломе, которые скупают у населения. К примеру, 1 грамм золота 375-й пробы с 12 апреля 2024 года стоит 78,65 рубля.

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