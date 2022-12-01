«Формирует образ хищного зла» — КГК Беларуси изъял из продажи Хагги Вагги

Опубликовано: 01.12.2022 09:16 , Обновлено: 01.12.2022

Группы белорусов начали обращаться в министерства и ведомства с просьбой провести экспертизу на счет «влияния на психику детей игрушки Хагги Вагги», а также подняли вопрос о запрете ее продажи. На запрос ответили в Комитете государственного контроля (КГК). После этого из некоторых белорусских магазинов изъяли продукцию.

[info_b] Хагги Вагги (англ. Huggy Wuggy; от англ. to hug — «обнимать») — персонаж хоррор-игры Poppy Playtime, вышедшей в октябре 2021 года. e. Это антропоморфное существо, имеет синий мех, треугольную голову и огромную улыбку с несколькими рядами острых зубов. Изначально он был доброжелательным, но из-за аварии на фабрике стал охотиться на главного героя.[/info_b]

В КГК сослались на экспертизу двух российских специалистов – доктора юридических наук, профессор Игоря Понкина и доктора психологических наук, профессора Веры Абраменковой, пишет российское агентство «Sputnik Беларусь».

Там отметили, что Хагги Вагги ««формирует образ агрессии, жестокости, хищного и безжалостного зла». Кроме того заявили, что из-за большого размера при игре с ней проявляется эффект «идентификации с агрессором». Что, по мнению экспертов, «может вызвать необратимые последствия» для психики ребенка.

После этого КГК предложил Государственному комитету по стандартизации провести проверку в семи субъектах хозяйствования, которые продавали игрушки Хагги Вагги.

Ведомство обнаружило ряд нарушений — отсутствие обязательной информации на упаковке и маркировке продукции, не представление документов о подтверждении соответствия на продукцию. После чего запретил продавать 782 игрушек, сумок, головных уборов с Хагги Вагги.

Как писал ранее Телеграф, в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси сообщили, что школьники не едят в столовых учебных заведений многие блюда. Чтобы это установить, КГК провел проверки и планирует ещё.

КГК Беларуси нашел в продаже в школьных буфетах тушёнку и «значительные объемы» несъеденных блюд