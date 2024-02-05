Атмосферная "река" спровоцировала наводнения в Калифорнии

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Опубликовано: 05.02.2024 16:21 , Обновлено: 05.02.2024

Появились спутниковые снимки так называемой крупной "атмосферной реки" под названием "Ананасовый экспресс" (Pineapple Express) и быстро усиливающегося среднеширотного циклона, обрушившегося на Калифорнию. Они принесли сильный шторм в Центральную/Северную части штата, усилив наводнение в Сокале и очень сильный снегопад в Сьерра-Неваде.

Кажется, на американский штат обрушилось сразу несколько библейских бед.

Интенсивные дожди последних нескольких дней привели к разливу многих рек в этом штате, что вынудило местные власти открыть шлюзы нескольких водохранилищ

[inf]Атмосферные реки – узкие области в атмосфере в поле атмосферного водяного пара, обеспечивающие быстрый перенос влаги из тропиков в средние и высокие широты.

“Ананасовый экспресс” - это специфическая повторяющаяся атмосферная река, протекающая как непосредственно к северо-востоку от Гавайских островов, так и простирающаяся на северо-восток до любого места вдоль тихоокеанского побережья Северной Америки.[/inf]