Сколько калорий можно сжечь во время уборки? Ответ может удивить

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Опубликовано: 03.05.2024 13:53 , Обновлено: 03.05.2024

Для большинства из нас выходные - это время для уборки. Мы пылесосим, вытираем пыль, убираем в ванной и моем окна. Каждое из этих занятий ускоряет обмен веществ и положительно сказывается на здоровье, поскольку предполагает движение, учащенное сердцебиение и задействование мышц. Узнайте, сколько калорий вы сжигаете во время таких домашних дел.

Сколько калорий сжигается во время домашних дел

Если верить подсчетам экспертов, уборку по выходным можно смело назвать альтернативой спортзалу. Оказывается, во время уборки мы можем сжечь до 1 000 ккал! Это довольно много. Конечно, количество сжигаемых калорий зависит от того, сколько времени мы посвящаем уборке и что именно делаем.

Самая простая уборка и наименее трудоемкая, например, вытирание пыли с мебели, может сжечь 61,5 ккал всего за 10 минут. Если потратить столько же времени на то, чтобы пропылесосить полы и ковры, сжигается 57,7 ккал.

А вот чистка душа за 10 минут потребляет 52,3 ккал. Мытье раковины и других поверхностей в ванной комнате за 10 минут сжигает 44,4 ккал, а чистка унитаза - 43,8 ккал. Мытье посуды за это время расходует 40 ккал, а мытье окон - 38,3 ккал.

[info_b]Для сравнения, 10-минутная прогулка сжигает 47,5 ккал.[/info_b]

Приведенные выше цифры получены в результате исследования, проведенного с помощью смарт-часов. Исходя из этого, expertreviews.co.uk подсчитал, что уборка трехкомнатной квартиры с двумя ванными комнатами и восемью окнами сжигает 1 028 ккал.

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Как такое возможно?

Эксперты предположили, что на мытье восьми окон уйдет около 40 минут, что составляет 184 ккал. Протирание полов на такой площади должно занимать не более 15 минут, а это еще на 92 ккал меньше. Еще 173 ккал вы потеряете за 30 минут уборки пылесосом, а тщательная уборка двух ванных комнат потребует целых 464 ккал. Кроме того, полчаса вытирания пыли отнимут еще 115 ккал.

На то, сколько калорий мы сжигаем во время уборки, влияет не только ее продолжительность, но и используемый инвентарь. Например, подметание потребует больше энергетических затрат, чем использование удобного пылесоса. То же самое касается и мытья полов: если вы потянетесь за тряпкой, то сожжете больше калорий, чем при мытье шваброй.

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