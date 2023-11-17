ВОЗ назвала самую большую проблему человечества. И это не пандемия и вирусы

Опубликовано: 17.11.2023 11:13 , Обновлено: 17.11.2023

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила «глобальной проблемой общественного здравоохранения»… одиночество. И даже создала международную комиссию по этой проблеме.

Так, в ВОЗ отметили, что одиночество превратилось в глобальную проблему после того, как пандемия COVID-19 остановила не только экономическую, но и социальную активность, повысив тем самым уровень отстраненности в обществе.

Поэтому в организации решили создать комиссию “по укреплению социальных связей”. Ее возглавили главный хирург США Вивек Мурти, а также посланник молодежи Африканского союза Чидо Мпемба.

[info_b]Примечательно, что в состав комиссии также вошел и министр по вопросам одиночества и изоляции в Японии – Аюко Като. Да, в Японии есть такое министерство![/info_b]

По словам Мурти, риски для здоровья такие же серьезные, как курение до 15 сигарет в день. И даже выше, чем риски, связанные с ожирением и отсутствием физической активности.

Хотя одиночество часто рассматривают как проблему развитых стран, хирург заявил, что уровень социальной изоляции одинаков во всех регионах мира. Например, от нее страдает каждый четвертый пожилой человек на планете. У пожилых людей одиночество связано с увеличением риска развития деменции на 50% и увеличением риска развития ишемической болезни сердца или инсульта на 30%.

Но отстраненность также портит жизнь и молодежи. По данным, которые, скорее всего, занижены, от 5% до 15% подростков одиноки. Примечательно, что особенно – в Африке, там 12,7% подростков испытывают одиночество по сравнению с 5,3% в Европе.

Молодые люди, испытывающие одиночество в школе, чаще бросают университет. Ощущение оторванности и отсутствия поддержки на работе может привести к снижению удовлетворенности работой и снижению производительности. И все это негативно отражается на экономике в целом.

Как показало исследование австрийских и британских ученых, опубликованное в журнале Psychological Science, 8 часов одиночества могут стать таким же истощающим фактором, как и отсутствие пищи на протяжении того же времени.

«Оба состояния вызывают снижение энергии и повышенную утомляемость, и это удивительно, учитывая, что лишение пищи буквально заставляет нас терять энергию, в то время как социальная изоляция напрямую, в физическом смысле, этого не делает», – отметили психологи из Венского университета.

Но больше всего от последствий такого социального голода страдали более общительные люди. Их уровень энергии снижался в те дни, когда они ни с кем не общались, гораздо сильнее по сравнению с днями, когда они контактировали с другими людьми, пусть даже на короткое время.

Комиссия ВОЗ, согласно планам, должна работать три года.

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Кстати, в Беларуси, по данным Белстата, в 2022-м году было зарегистрировано 57,9 тыс. браков и 33,9 тыс. разводов. В 2021-м, соответственно, – 59,6 и 34,4. Доля разводов до 1 года семейной жизни составила 3% от общего числа, от 1 до 4 лет – 24,9%, от 5 до 9 лет – 27,6%. Средний возраст женщин, вступивших в брак, в прошлом году составил 26,5 лет, мужчин – 28,7 лет.

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Ранее Телеграф писал, что ученые из США заявили, что у детей, которые в детстве были одинокими, во взрослом возрасте чаще возникают проблемы с алкоголем.

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