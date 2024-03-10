В Орше нападение 14-летнего грабителя с ножом на продавщицу попало на видео

🎥 Видео

Опубликовано: 10.03.2024 11:43 , Обновлено: 10.03.2024

В УВД Витебской области сообщили, что в субботу вечером, 9 марта, грабитель напал на продавщицу в продуктовом магазине, угрожая ей ножом. Ему удалось похитить деньги из кассы. Все это попало на видео камеры наблюдения.

“Было установлено, что неизвестный, угрожая ножом продавцу, открыто похитил из кассы деньги и скрылся”, - уточнили в милиции. Там также выяснили, что грабителем оказался 14-летний парень, которого по горячим следам поймали под мостом.

“Задержанный не стал отпираться и сознался, что это он украл деньги из магазина. ?При себе у фигуранта удалось обнаружить около 450 белорусских рублей (точная сумма устанавливается)”, - рассказали в УВД Витебской области, не пояснив, что сотрудникам охраны МВД помешало посчитать рубли.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.