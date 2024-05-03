Как побрить подмышки, чтобы избежать раздражения? Одна деталь имеет решающее значение

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Опубликовано: 03.05.2024 14:16 , Обновлено: 03.05.2024

Бритьё подмышек не является чем-то особенным и сегодня популярно как среди женщин, так и среди мужчин. Эта процедура продиктована не только эстетическими соображениями, но и прагматизмом. Бритье подмышек облегчает гигиену для многих людей в жаркую погоду и избавляет от дискомфорта. Чтобы кожа подмышек оставалась здоровой и ухоженной, необходимо соблюдать несколько правил.

Наверняка вам приходилось сталкиваться с некоторыми проблемами после бритья подмышек. Раздражения, покраснения, вросшие волосы… Чаще всего этого можно избежать, если знать, чего делать не стоит. Запомните, что самые большие враги бритья подмышек – это спешка, невнимательность и неправильное направление бритья.

Как лучше брить подмышки?

Хотя мало кто обращает внимание на то, как бреет подмышки, на самом деле это имеет большое значение. Чаще всего люди бреются во время принятия душа, проводят бритвой снизу вверх и все.

По мнению экспертов, так делать не стоит.

Во-первых, такой способ бритья достаточно неточный, что требует дополнительных движений бритвой, во-вторых, чрезвычайно легко вызвать ненужное раздражение кожи.

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Чтобы тщательно побрить волосы подмышками и избежать проблем с раздражением или вросшими волосами, следует соблюдать несколько правил.

Бритье любит воду. Лучше всего брить подмышки в душе или во время купания. Под воздействием воды и пара коджа смягчается и процедура бритья проходит комфортнее. Следуя этому правилу, вы сможете избежать большого раздражения. Всегда используйте косметику. Независимо от того, какую часть тела вы бреете, всегда используйте косметику, предназначенную для этой цели, то есть пену для бритья, крем или гель. Это чрезвычайно важно для кожи и пренебрегать этим правилом не стоит. Правильное косметическое средство гарантирует, что бритва будет скользить, а сама процедура не вызовет сильного раздражения. Также это поможет избежать случайных порезов бритвой. Никогда не брейте подмышки всухую или в спешке и используйте специальные средства, а не гель для душа или шампунь. Косметика для бритья также продлит срок службы лезвий вашей бритвы. Направление имеет значение. Обратите внимание на то, в каком направлении вы двигаете лезвие во время бритья Чтобы избежать раздражения и врастания волос, следует бриться не против волосков, а по направлению их роста. Подмышки лучше всего брить крест-накрест, потому что волосы под ними растут в разных направлениях. У хаживайте за кожей после бритья. Не забывайте правильно ухаживать за кожей после бритья подмышек. Прежде всего, промойте их после процедуры холодной водой. Она успокоит раздражение и уменьшит поры. После купания не забудьте увлажнить подмышки кремом или лосьоном. Никогда не используйте дезодорант или антиперспирант сразу после бритья, особенно те, которые имеют в составе спирт. Также избегайте наносить средства уменьшающие потоотделение сразу после бритья.

Как выбрать бритву для подмышек?

Выбор лучшей бритвы для подмышек совсем не очевиден. Вера в то, что мужская бритва для бороды подойдет лучше всего, может быть очень далека от реальности. Волосы на лице у мужчин и женщин сильно отличаются друг от друга. В области подмышек, хорошо себя проявят одноразовые бритвы для зоны бикини. Их лезвия намного уже, что облегчит манипуляции во время бритья.

Какая модель и марка бритвы будет лучшей? На этот вопрос нет однозначного ответа, выбор продукции, доступной на белорусском рынке, огромен и каждый наверняка оценит свойства того или иного станка для бритья. Лучше всего попробовать несколько вариантов и самостоятельно выбрать свою идеальную бритву.

Если эти советы не помогли вам и бритье подмышек всё равно вызывает раздражение или проблемы с кожей, то это повод обратиться к дерматологу. Также вы можете рассмотреть альтернативные методы, такие как восковая эпиляция или перманентная эпиляция подмышек.

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