Лукашенко запретил инвесторам из "недружественных стран" тратить прибыль, как захотят

💼 Официально

Опубликовано: 15.09.2023 12:17 , Обновлено: 15.09.2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко установил новые правила использования прибыли и дивидендов для иностранных бизнесменов из так называемых "недружественных стран", работающих в Беларуси. Теперь иностранцам придётся открывать для этого спецсчета в рублях в одном из белорусских банков, а потратить деньги они смогут лишь на строго определенные цели.

Новые ограничения для бизнесменов из “недружественных стран” прописаны в указе президента №285 от 13 сентября 2023 года, который был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале 15 сентября. Как следует из текста указа, документ принят для “совершенствования госрегулирования общественных отношений, затрагиваемых применением специальных ограничительных мер”.

[info_b]Закон «О применении специальных ограничительных мер» был принят Лукашенко в июле этого года. Он регламентирует применение ограничительных мер «в связи с недружественными действиями иностранных государств». Под такими действиями в законе понимается следующее: «действия дискриминационного характера, совершаемые иностранным государством против национальных интересов и безопасности Беларуси, ее суверенитета и территориальной целостности, политической и экономической стабильности, прав, свобод и законных интересов граждан и организаций».[/info_b]

Новым указом иностранным бизнесменам, собственникам имущества разрешается открыть только один специальный счет в белорусских рублях . Именно на них должны теперь зачислять прибыль и дивиденды участников, собственников имущества юридических лиц Республики Беларусь (за исключением банков), которые признаны “лицами из иностранных государств, совершающих недружественные действия”. Уже с этого спецсчета деньги разрешается перевести на другие, созданные там же счета, но при этом распоряжаться ими можно лишь следующим образом:

направить на финансирование инвестиционных проектов в Беларуси;

погашать задолженность по кредитам Банка развития и коммерческих банков, в соответствии с решениями президента Беларуси;

приобретать государственные ценные бумаги белорусского правительства;

размещать в безотзывные банковские вклады (депозиты) (сроком не менее года), но только в том банке, где открыт такой специальный счет;

направлять на другие цели, согласованные с Советом министров Беларуси или лично с президентом Беларуси.

Указом также оговорены случаи, когда иностранцы не смогут закрыть подобные спецсчета. В частности, это запрещено делать в том случае, если лицу, открывшему спецсчет, приостановят финансовые операции или заморозят средства или заблокируют финансовые операции в соответствии с законодательством:

о предотвращении легализации доходов, которые были получены преступным путем;

о финансировании террористической деятельности;

о финансировании распространения оружия массового поражения;

об иной деятельности, причиняющей вред национальной безопасности.

Ранее Телеграф рассказывал, что Совет министров Беларуси сократил список так называемых “неотчуждаемых” компаний, то есть компаний, которые принадлежат иностранцам “из недружественных стран” и которым запретили продавать свои акции. В обновлённом перечне указаны 1795 компаний, тогда как полгода назад их было 1849, то есть список сократился на 54 позиции.

Совмин разрешил владельцам из «недружественных стран» продать 54 белорусских компаний