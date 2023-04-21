Чиновники назвали «лучшие сайты» в Беларуси. Кто на первом месте?

Опубликовано: 21.04.2023 13:57 , Обновлено: 21.04.2023

В Беларуси назвали лучшие сайты по итогам интернет-премии ТИБО, среди организаторов которой — Министерство связи и информатизации, а также Министерство информации.

Конкурс проводили по 10 номинациям. В нем принимали участие 206 сайтов, передает госагентство БелТА. По количеству заявок лидировали госорганы.

Так, по версии чиновников, в номинации “Органы государственного управления и власти” первое место заняли:

в категории “Республиканские органы госуправления” — сайт Государственного военно-промышленного комитета.;

в категории «Городские, областные и районные исполнительные комитеты — сайт Могилевского облисполкома;

в категории “Аккаунты органов госуправления в соцсетях и мессенджерах” — группа МЧС.

Номинацию “Информационный ресурс” взял портал Федерации профсоюзов Беларуси.

А в номинации “Образование и наука” лучшим чиновники признали сайт Академии управления при президенте.

Сайт главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома занял первое место в номинации “Здоровье и медицина”.

По каким критериям выбирали победителей, в издании не сообщили.

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 10 апреля подписал указ №98, в котором внес изменения в указ №131 “О развитии средств массовой информации”, принятый год назад. В пресс-службе пояснили, что таким образом он хотел «актуализировать подходы к развитию национальных СМИ» и расширить «использование средств сбора за размещении рекламы» на белорусских сайтах.

Лукашенко подписал изменения в указ «О развитии СМИ»