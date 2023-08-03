Зачем добавлять соль в моющее для посуды? Этот секрет поможет не только сэкономить

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Опубликовано: 03.08.2023 10:35 , Обновлено: 17.08.2023

Простое моющее средство для посуды не всегда может справиться с тяжёлыми или застарелыми пятнами и загрязнениями. Выход есть всегда - купить специальный "антижир" и бояться, что он разъест пластиковые поверхности, а можно приготовить безопасное самим.

Как оказалось, лучшие чистящие средства - это те, что можно сделать дома самостоятельно. Вот и в этот раз для его приготовления вам понадобится всего 2 ингредиента, которые вы используете каждый день.

Зачем добавлять в молоко соль? Так делали еще наши бабушки

Как приготовить супермоющее средство?

Просто добавьте 100 мл воды к 100 мл жидкости для мытья посуды , а затем добавьте 2 столовые ложки соли и 1 столовую ложку пищевой соды. Теперь смесь следует тщательно перемешать до полного растворения сыпучих веществ.

Наконец, перелейте готовый продукт в бутылку с «носиком» , т.е. желательно пустую от использованного средства для мытья посуды.

Эту смесь можно использовать при сильных загрязнениях и для поверхностей из нержавеющей стали , например, раковин. Достаточно совсем небольшого количества средства, чтобы в мгновение ока исчезли даже самые стойкие пятна. Наконец, протрите очищенную поверхность тканью, и все готово. Средство также подходит для мытья кастрюль или сковородок, особенно чугунных и “подгоревших”.

Где ещё пригодится соль?

Сама по себе эта специя (да-да, соль считается именно ей) обладает целым спектром возможностей, и ее роль не ограничивается улучшением блюд. Всего 1 чашка соли, посыпанная на жирную или пригоревшую поверхностью сковороды, заставит грязь уйти, как по волшебству.

Изменение цвета на стеклянной вазе исчезнет под воздействием раствора воды и соли, налитого в центр сосуда. Достаточно энергично встряхнуть жидкость в течение нескольких секунд, а в завершение вымыть вазу как обычно.

Грязные швы в плитке можно очистить смесью соли, воды и жидкости для мытья посуды.

Пятна от чая или кофе растворятся, если смешать соль и уксус в пропорции 1:1.

Чистка разделочной доски - это легко, если вы посыпаете его солью, а затем протираете половинкой лимона.

Стоит добавить, что соль также является отличным отбеливателем и избавит от желтых пятен со многих белых тканей.

Ранее Телеграф писал, что соль — один из самых распространенных продуктов в нашей кухне. При этом ее используют не только для приготовления еды и консервирования овощей, но и для уборки и дезинфекции. Некоторые люди вообще сыплют соль в раковину. И это никак не связано с суевериями или мистикой. Такой способ поможет вам избавится от распространенной проблемы, не тратя нервы и деньги.

Зачем сыпать соль в раковину? Так вы сбережете деньги и нервы

А что за мужчина на фото к новости?

“Я самый счастливый человек в мире”, - рассказал турецкий повар Нусрет Гекче после того, как видео, на котором он причудливо посыпает стейк солью, стало вирусным 6 лет назад. А вот и само видео:

https://youtu.be/1_qgMtyx4Cw