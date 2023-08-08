5 способов. МВД выпустило инструкцию, как белорусам рассказать об иностранных документах

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Опубликовано: 08.08.2023 11:38 , Обновлено: 08.08.2023

С 11 июля в Беларуси вступил в силу обновленный закон «О гражданстве» предусматривающий, что белорусы должны уведомлять госорганы о получении иностранного гражданства, вида на жительство или других документов, дающих льготы и преференции. В МВД выпустили инструкцию, как это нужно делать.

Белорусов обязали с 11 июля сообщать об иностранном ВНЖ. А если не предоставить?

Предоставить информацию об иностранных документах можно одним из следующих способов:

разместив данные в электронном виде в личном кабинете единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС) по адресу platform.gov.by;

обратившись в органы внутренних дел или органы дипломатической службы по месту нахождения заявителя;

через государственную единую (интегрированную) республиканскую информационную систему учета и обработки обращений граждан и юридических лиц;

если у вас нет технической возможности внести информацию об иностранных документах таким способом, можно направить её в органы дипломатической службы по электронной почте в доменном имени mfa.gov.by;

можно письменно направить обращение в орган внутренних дел или орган дипломатической службы.

Если иностранный документ имеет ребёнок, то сообщить в службы должны его родители или опекуны.

Какие данные надо будет указать?

В своем обращении нужно будет приложить копии страниц документа, в которых прописаны ФИО, наименование, серия и номер документа. Также должна быть информация о том, когда его выдали и указан срок действия.

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А что потом?

После предоставления документов, вам должны будут оформить извещение о получении уведомления. До этого должностные лица проверят полноту заполнения уведомления и убедятся в личности заявителя.

Ответственность за непредоставление такой информации в инструкции не прописана. Документ вступил в силу после его официального опубликования.

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Напомним, ранее в МВД обещали посмотреть, «насколько активно и правопослушно» белорусы будут уведомлять органы внутренних дел или дипломатические службы о получении иностранных документов. В случае, если «активность граждан будет не очень большая», то предполагалось «внести предложения для того, чтобы как-то стимулировать граждан направлять в наш адрес соответствующее уведомление».

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