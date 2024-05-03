Пограничники предупредили, что в этом районе Беларуси весь май лучше не появляться. Почему?

Опубликовано: 03.05.2024 09:21 , Обновлено: 03.05.2024

В Пинском пограничном отряде предупредили, что на протяжении всего мая территория района будет "греметь". В указанные даты лучше не появляться в опасных зонах, поскольку там должны пройти плановые учения по стрельбе.

На войсковом стрельбище около деревни Выжловичи Пинского района Брестской области должны пройти плановые учения. Заниматься военные будут с 09:00 до 20:00 в следующие дни:

со 2 по 3 мая;

с 6 по 8 мая;

10 мая;

с 15 по 18 мая;

с 20 по 24 мая;

с 27 по 31 мая.

Опасной является зона протяжённостью 3900 метров от северо-запада деревни Выжловичи и далее в этом же направлении на ширину 2390 метров, рассказали в пресс-службе ведомства.

[info_b]Во время проведения учебных стрельб нахождение на этой территории строго запрещено, предупредили пограничники.[/info_b]

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