Не менее 60% правильных ответов – В Беларуси определились с языковым тестом на гражданство

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Опубликовано: 20.07.2023 13:31 , Обновлено: 20.07.2023

В Беларуси утвердили инструкцию, в соответствии с которой будут оценивать уровень знаний белорусского или русского языка у претендентов на гражданство Республики Беларусь. В соответствии с обновленным законом о гражданстве, который в Беларуси вступил в силу 11 июля, владеть государственным языком иностранец должен "в пределах, необходимых для общения". Подтвердить знания придётся на специальном языковом экзамене.

Как следует из совместного постановления Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел Беларуси, знания иностранцев будут проверять сотрудники органов внутренних дел или дипломатической службы, которые занимаются оформлением документов на гражданство. Для этого будет проводиться тестирование соискателей, содержание которого поручено Департаменту по гражданству и миграции МВД совместно с сотрудниками учреждения образования, а утверждать - первому замминистра внутренних дел. Вопросы в тесте будут менять не реже, чем раз в пять лет.

Поскольку в Беларуси на официальном уровне статус государственного имеют два языка - белорусский и русский - иностранец вправе самостоятельно выбирать, по какому из них проходить тестирование. Условия проведения языкового экзамена в документе прописаны следующие:

тест будут сдавать в письменной форме;

на выполнение заданий будет отводиться 45 минут;

тестирование будет проводиться в присутствии должностного лица;

на экзамене будет запрещено пользоваться справочной информации, а также и любыми электронными “устройствами приема, хранения, передачи данных”.

При нарушении порядка тестирования языковой экзамен будет считаться проваленным. Чтобы получить “зачёт”, иностранец должен правильно ответить не менее чем на 60% заданий.

Заполненный заявителем тест вместе с протоколом будут приобщать к материалам дела о приобретении гражданства.