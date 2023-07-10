Белорусов обязали с 11 июля сообщать об иностранном ВНЖ. А если не предоставить?

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Опубликовано: 10.07.2023 13:55 , Обновлено: 10.07.2023

На пресс-конференции в Национальном пресс-центре, Алексей Бегун, глава Департамента по гражданству и миграции МВД рассказал, что с 11 июля в Беларуси вступит в силу обновленный закон о гражданстве. В частности, белорусы должны будут уведомлять о наличии у них иностранного вида на жительство и прочих документов, дающих право на льготы в другом государстве.

По словам Бегуна, в закон внесли изменения по поводу «обязательного закрепления и уведомления гражданами Республики Беларусь о получении ими иностранного гражданства, вида на жительство или любого другого иностранного документа, который предоставляет им право на льготы или другие преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью, в том числе вида на жительство».

Алексей Бегун рассказал, что в связи с этим к ним стало поступать много обращений от людей с вопросом, зачем это нужно, с какой целью это вводят. Людей беспокоит, что таким образом ограничиваются их права. На это чиновник ответил, что закон о гражданстве незыблем и никаких ущемлений прав граждан нет. Люди, которые приобрели гражданство и получили вид на жительство в другом государстве, «в любом случае для нас являются гражданами Республики Беларусь со всем комплексом прав и предусмотренных обязанностей, которые предусмотрены для них Конституцией и законом Республики Беларусь», – отметил он.

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Бегун пояснил, что в первую очередь такие сведения нужны для выполнения норм законодательства, которые запрещают принимать на госслужбу и некоторые другие должности людей, имеющих иностранное гражданство или виды на жительство. Также, по его словам, такая информация нужна для статистики, «чтобы оценивать мобильность наших граждан, какие граждане имеют иностранное на гражданство, а также в целях формирования соответствующей миграционной политики».

Пока уведомлять о наличии ВНЖ и других документов, дающих права в иностранном государстве, нужно добровольно в течение трех месяцев после их получения. Санкций за неуведомление пока не предусмотрено. Но в министерство посмотрят, как белорусы будут выполнять положения обновленного закона, и при необходимости инициировать введение санкций.

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И если активность будет низкой, то “МИД внесет предложения для того, чтобы как-то стимулировать граждан, направлять в наш адрес соответствующие уведомление: или введение соответствующей ответственности или же установление определенных контрольных мероприятий в отношении этих лиц, которые имеют соответствующие документы”, – сказал он.

При этом Бегун выразил надежду, что белорусы будут выполнять требование обновленного закона добровольно.