В МВД заявили, что знают о вторых гражданствах и ВНЖ белорусов. Чем пригрозили не сообщившим?
Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД, 13 сентября заявил, что в ведомстве знаю о белорусах, у которых есть иностранное гражданство или вид на жительство, и предложил им самим, во избежание ответственности, в течение трех месяцев сообщить об этом.
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В МВД напомнили, что с 11 июля 2023 года вступили в силу изменения в законе «О гражданстве Республики Беларусь», в котором сказано, что белорусы обязаны в течение трех месяцев сообщить о наличии гражданства, ВНЖ или иного документа иностранного государства, предоставляющего право на льготы и другие преимущества “в связи с политическими, религиозными взглядами или нацпринадлежностью”.
В ведомстве рассказали, как это можно сделать:
- разместив информацию об этом на едином портале электронных услуг системы platform.gov.by (нужно предварительно получить электронную цифровую подпись и создать свой кабинет);
- обратившись в ОВД или дипломатическую службу по месту своего нахождения;
- через систему учета и обработки обращений граждан и юридических лиц;
- письменным обращением в ОВД или дипломатической службы.
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В МВД сказали, что белорусы якобы активно заявляют о своих иностранных документах. «В настоящее время в органы внутренних дел и органы дипломатической службы обратились более 6,5 тысяч человек», - заявили в ведомстве.
В ведомстве подчеркнули, что знают о людях, у которых есть иностранные гражданство или вид на жительство и порекомендовали им, «чтобы избежать в дальнейшем ответственности, введение которой в настоящее время прорабатывается», сообщить об этом самим.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Лукашенко запретил посольствам выдавать и продлевать паспорта белорусам за границей.
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