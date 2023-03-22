Сейм Литвы лишил белорусов права подавать заявления на гражданство. А что с визами?

Опубликовано: 22.03.2023 10:39 , Обновлено: 22.03.2023

Сейм Литвы одобрил в первом чтении законопроект, который вводит для белорусских граждан ряд существенных ограничений. Они коснутся вопросов литовского гражданства, выдачи национальных виз, предоставления статуса резидента и выдачи разрешений на временное проживание в Литве.

Законопроект об “установлении ограничительных мер в отношении военной агрессии против Украины” Сейм Литвы утвердил 21 марта 2023 года. Из 113 депутатов против не проголосовал никто, 9 депутатов воздержались. Теперь одобренный парламентариями законопроект предстоит подписать президенту, после чего он вступит в силу.

Как подчеркнули в пресс-службе литовского Сейма, целью данного законопроекта является “защита интересов национальной безопасности и внешней политики Литвы”. Представляя законопроект в парламенте, замминистра иностранных дел Йовита Нелюпшене отметила, что ограничительные меры по въезду белорусов и россиян в Литву призваны “изменить их поведение”.

“Подавляющее большинство граждан России поддерживают военные агрессивные действия своей страны, не предпринимают шагов для прекращения агрессии режима своей страны, поэтому ответственность ложится и на граждан этих стран”, - заявила замглавы МИД.

Что изменится для белорусов?

Если законопроект будет подписан президентом Литвы, для белорусов будут введены следующие ограничения:

Приостановлен прием заявлений на получение визы в визовых службах Литвы за границей (исключение будут делать лишь в тех случаях, когда посредником при подаче заявления выступит сам МИД Литвы); Приостановлен прием заявлений на выдачу национальных виз через внешнего поставщика услуг за рубежом; Приостановлен прием заявлений на выдачу разрешения на временное проживание в Литве через внешнего поставщика услуг за границей и в Литве (исключение сделают для тех, у кого уже есть действующее разрешение, выданное визовой службой Литвы, шенгенская или национальная виза, вид на жительство в Литве или вид на жительство, выданный другим государством-членом ЕС); Приостановлен прием заявлений на предоставление статуса электронного резидента Литвы; Приостановлен прием заявлений и выдача решений о литовском гражданстве, за исключением случаев подачи заявления о выходе из литовского гражданства или принятия решения об утрате литовского гражданства после выхода из литовского гражданства или приобретении гражданства другого государства;

Отметим, что аналогичные ограничения будут действовать и для граждан России. Более того, для россиян вводится и дополнительное ограничение - на приобретение недвижимости в Литве в право собственности.

Кроме того, как отметили в пресс-службе Сейма, данным законопроектом предусматривается “публичная публикация данных об экономических отношениях юридических лиц, созданных в Литве, управляемых или связанных с литовскими политиками, сложившихся с Россией и Беларусью после вступления в силу настоящего закона”.