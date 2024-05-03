Суд Островецкого района выписал штраф почти на 3000 рублей 51-летнему трактористу. За что?

Опубликовано: 03.05.2024 08:58 , Обновлено: 03.05.2024

В Генеральной прокуратуре Беларуси сообщили, что на 51-летнего жителя Островецкого района завели уголовное дело. Мужчина, работая трактористом-машинистом в РУП «Островецкий совхоз «Подольский», систематически занимался кражами.

Как рассказали в Генпрокуратуре, с ноября 2023 года по март 2024 года обвиняемый “систематически сливал часть выданного ему дизельного топлива”, которое было необходимо для работы погрузчика. В итоге личные запасы мужчины пополнились почти на полтонны — 510 литров, общую стоимость которых оценили примерно в 1080 рублей.

На основании ч.1 ст.211 Уголовного кодекса Республики Беларусь суд Островецкого района на 2 года и 6 месяцев запретил трактористу занимать должности, связанные с материальными ценностями. Кроме того, белорусу выписали внушительный штраф, который почти в три раза больше суммы украденного — 70 базовых величин (на сегодняшний день это 2,8 тысячи белорусских рублей).

Ранее Telegraf.news писал, что в водоёмах Беларуси на данный момент обитает около 65 видов рыб, 9 из которых, согласно постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, отнесены к «краснокнижным». За одну из них — сырть (рыбец) — можно нарваться на крупный штраф.

Поймал — отпусти. Белорусов предупредили о штрафе в 2000 рублей за лов этой рыбы