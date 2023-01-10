Ананич рассказала, как будут лишать гражданства уехавших белорусов

Опубликовано: 10.01.2023 12:51 , Обновлено: 10.01.2023

Депутат Палаты представителей Лилия Ананич рассказала, как будет работать закон, согласно которому белорусов смогут лишать даже гражданства по рождению. Он должен вступить в силу в июле 2023 года.

По ее словам российскому информагентству «Sputnik Беларусь», уехавших из страны белорусов, которых суд приговорил за «экстремизм», не будут автоматически лишать гражданства.

Ананич отметила, что каждый случай сначала должна рассмотреть специальная комиссия. А уже окончательное решение примет Александр Лукашенко.

Депутат также заявила, что лишение белорусов гражданства, это «не дополнительное наказание», а «фактическое подтверждение утраты связи гражданина с государством».

Отметим, что 10 января текст закона № 242-3 «Об изменении Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь» от 5 января 2023 года опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, власти могут лишить гражданства, например, тех:

кто «поступил на воинскую службу, службу в полицию, органы безопасности, юстиции или иные госорганы иностранного государства»;

кого суд признал «экстремистом» или тем, кто причинил тяжкий вред интересам Беларуси.

В документе прописаны и другие изменения. Подробнее с законом можно ознакомиться по ссылке.