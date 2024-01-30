"Может, ей было одиноко?" — Кричащая сова вторглась в дом и спряталась на полке с играми

📷 Фото

Опубликовано: 30.01.2024 10:56 , Обновлено: 30.01.2024

В американском штате Коннектикут жители одного из домов вызвали спасателей животных и полицию, чтобы те задержали необычного подозреваемого в взломе и проникновении в дом — сову.

Фотографии с места происшествия опубликовали в полицейском управлении. На одном из изображений видно сову, сидящую на полке среди настольных игр.

По информации полицейских, сову благополучно поймали.

“На момент публикации этого поста у совы все отлично, и, как говорят, ее скоро выпустят”, - сказано в сообщении.

“Я бы хотел, чтобы эти крутые вещи происходили у меня дома!”, — написал один человек в комментариях.

“Может быть, ей было одиноко и она хотела поиграть в какие-нибудь игры с людьми?…лол”, — отметил другой.

“Оо, такая милая, я бы оставила ее, отправила бы на чердак, чтобы она ловила всех мышей, которых хотела”, — поделился третий.