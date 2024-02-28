Видео пса, едущего на велосипеде по Гомелю, набрало больше 100 тыс. просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 28.02.2024 19:52 , Обновлено: 28.02.2024

Этот 6-секундный ролик вызвал волну умиления в ТикТоке. Снято было в Гомеле. Сюжет: подросток лихо вскакивает в седло велосипеда, а на раме уже спокойно и уверенно восседает рыжий пес – лапами рулит, улыбка во всю морду.

Видно, такой способ передвижения для четвероногого велосипедиста не в новинку. В комментариях написали, что это где-то в районе «Сельмаша». И насыпали гору смайликов.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Tiktok появилось видео, снятое «скрытым смартфоном». В кадре, скорее всего, – контролеры общественного транспорта. Одеты не по форме, но автобус остановили – при помощи специального жезла. Автор видео констатировал: «Вот такие теперь дела, прямо на ходу заходят». И получил под семь сотен комментариев.

«Что-то точно нарушено» – Видео про минских контролеров накалило интернет