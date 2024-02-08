Видео, как слон учит своего детеныша обращаться с людьми, набрало 24 млн просмотров. Почему?

🎥 Видео

Опубликовано: 08.02.2024 14:38 , Обновлено: 08.02.2024

В социальной сети X (бывший Twitter) появилось короткое видео, на котором, похоже, слоненок учится общаться с человеком. То, что сделал большой слон, поразило многих пользователей. Посмотрите, почему.

Сам ролик набрал 24 млн просмотров, 270 тыс. лайков и сотни комментариев.

А вот еще одно милое видео со слоном. Животное тянется назад, чтобы защитить и помочь смотрителю, когда они пересекают реку.

“Мы не заслуживаем слонов”, — написал кто-то в комментариях.