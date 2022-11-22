МВД Литвы поручило проверить живущих там белорусов и ужесточило правила въезда

Опубликовано: 22.11.2022 14:19 , Обновлено: 22.11.2022

Министерство внутренних дел (МВД) Литвы сообщило, что порядок получения вида на жительство и права на нахождение в стране иностранцев будет изменен в сторону ужесточения. Также ведомство поручило перепроверить всех живущих в Литве белорусов и особенно россиян.

Это сделано, чтобы предотвратить попадание в страну враждебных Литве людей, утверждают в Вильнюсе. Для этого был подписан приказ МВД. Теперь от иностранных граждан будут требовать больше документов при заявке на получение визы, вида на жительство или даже гражданства. Если обратившиеся иностранцы откажутся предоставлять запрошенную информацию, им будет отказано в выдаче виз и даже могут аннулироваться уже полученные документы на право пребывания в Литве, [link href=“https://m.delfi.lt/ru/news/article.php?id=91813795” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Delfi.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте поручила Департаменту миграции проверить всех белорусов и особено россиян, которые прибыли в страну по двойному гражданству “по схеме переноса бизнеса”. Также МВД Литвы перепроверит всех литовцев, получивших второе гражданство Беларуси или России.

Министерство внутренних дел Литвы также пообещало внести поправки в действующее законодательство с целью получения больше прав для аннулирования или изменения уже действующих виз, видов на жительство.

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“Ужесточая правовое регулирование процедур предоставления статусов иммиграции и гражданства, мы должны защитить государство от лиц, которые могут представлять угрозу национальной безопасности”, — пояснила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Ранее Телеграф сообщил, что 22 сентября Сейм Литвы в срочном порядке принял поправку к закону о чрезвычайном положении, предусматривающую временный запрет российских и белорусских телевизионных и радиопрограмм в стране.

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