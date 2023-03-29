Как быстро почистить пригоревший утюг дома? Используйте аптечное средство за 50 копеек

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Опубликовано: 29.03.2023 15:51 , Обновлено: 19.10.2023

Пригоревший утюг не только плохо выглядит, но также не справляется со своей функцией и может испортить вашу одежду. Поэтому лучше быстро почистить его, прежде чем использовать снова. Как сделать это в домашних условиях, если у вас нет специальных средств? Скорее всего, вы найдете кое-что от нагара на утюге в вашей аптечке.

Вам поможет… обезболивающая таблетка. Но не любая. В ее составе должен быть парацетамол. Звучит невероятно, но сотни пользователей Интернета уже попробовали это средство, и все они в восторге.

Все, что вам нужно, — это пара таблеток парацетамола (в зависимости от того, насколько загрязнен утюг) и пинцет или другой инструмент, которым вы будете держать таблетки. Это необходимо потому, что процесс очистки пригоревшего утюга происходит с помощью тепла.

Разогрейте утюг, а затем потрите таблеткой парацетамола загрязненные участки.

В Интернете можно найти видео, где люди держат таблетку в руке и трут ею пригоревшую поверхность. Однако мы советуем соблюдать большую осторожность. Главное — не обожгите пальцы.

В Беларуси парацетамол стоит очень дешево. 10 штук по 200 мг в аптеках продают за 11-58 копеек.

Но если вы не хотите использовать таблетки, можно купить специальные карандаши для чистки утюгов. Например, в Три цены цена на один составляет 1,50 руб., в Острове чистоты — 1.69 руб.