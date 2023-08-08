Президент Литвы призвал ужесточить ограничения для белорусов. Коснется 58 тыс. человек?

Опубликовано: 08.08.2023 09:05 , Обновлено: 08.08.2023

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Сейму республики необходимо пересмотреть закон об ограничительных мерах, действующих в отношении граждан Беларуси и России, уравняв введенные против них санкции. Позицию президента озвучил его советник Дарюс Урбонас.

Выступая в эфире литовской радиостанции LRT radijas, Урбонас озвучил статистику литовского Департамента по миграции: на 1 июля в Литве проживало более 58 тыс. белорусов, причём более 10 тыс. человек получили вид на жительство в Литве за последние полгода. В случае, если литовские власти примут решение ввести в отношении граждан Беларуси такие же ограничения, как в отношении россиян, это потенциально может затронут не только тех, кто ранее въехал в Литву и получил вид на жительство, но и тех, кто только планировал это сделать.

По словам советника президента Литвы, если бы предложения Науседы по уравниванию в правах россиян и белорусов были одобрены, нынешняя статистика выглядела бы иначе, а страна “сделала бы большой шаг вперед”.

“У нас нет никаких правовых аргументов для разного толкования и разной оценки того движения из Беларуси в Литву”, - подчеркнул Урбонас, отметив что Науседа и ранее обращал внимание Сейма “на наличие рисков и угроз”, связанных с разным санкционным подходом к белорусам и россиянам.

С ноября 2022 года власти Литвы признали более 1,1 тыс. граждан России и Беларуси “угрозой национальной безопасности”, причём такие случаи, по словам советника президента, растут.

“Просто взглянув статистически, мы можем увидеть, что принимаемые сегодня решения касаются сотен граждан Беларуси, а также сотен граждан России, чье пребывание в Литовской Республике было определено как представляющее угрозу национальной безопасности Литвы. Эти цифры действительно впечатляют”, – заявил Урбонас, подчеркнув, что “это наглядно свидетельствует о наличии проблемы, которую необходимо решать”.

При этом советник Науседы отметил, что решение о введении одинаковых ограничений для россиян и белорусов остаётся за литовским Сеймом, а сама инициатива подобных единых санкций должна исходить от правительства. Президент же, по его словам, “свою позицию уже высказал” и выразил надежду на то, что она “будет принята во внимание”.

О чём речь?

В конце марта 2023 года Сейм Литвы одобрил в первом чтении законопроект «Об установлении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины». Согласно нему, в стране предложили ввести против белорусов и россиян существенные ограничения,включая приостановку приема заявлений и выдачу решений на получение литовского гражданства (за некоторым исключением).

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В начале апреля из итоговой версии документа литовские депутаты исключили положения о запрете для белорусов подавать заявления на гражданство, оставив при этом ряд ранее не действовавших ограничений. Однако президент Литвы Гитанас Науседа с таким подходом не согласился и наложил на закон вето. Он настаивал на том, чтобы к гражданам России и Беларуси применялись одинаковые ограничения.

В апреле Сейм Литвы отклонил президентское вето. Представители как правящей партии, так и оппозиции высказали мнение, что «к гражданам России и Беларуси нужно относиться по-разному, а последнюю следует поддерживать в борьбе за свободу».

Сейм Литвы отклонил вето президента на закон об ограничениях для белорусов и россиян