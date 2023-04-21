Как быстро убрать катышки с одежды в домашних условиях? Нужна всего одна шершавая вещь

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 21.04.2023 07:05 , Обновлено: 12.09.2023

Если ваша одежда покрылась катышками, не стоит сразу же ее выбрасывать. Вам даже не понадобиться бежать за специальными дорогими устройствами, чтобы избавиться от проблемы. Понадобиться всего одна вещь, которую вы, возможно, найдете у себя в шкафчике ванной. А если нет — стоит она всего несколько рублей.

И речь идет не об использовании бритвы (когда-то такой способ взорвал соцсети). Ведь она может еще больше повредить одежду.

Вам понадобиться предмет, который предназначен для ухода за стопами ног. Да, это пемза. Она отлично справиться с катышками на ваших любимых вещах. Не верите — убедитесь в этом, посмотрев видео из Instagram. Оно набрало 1 миллион (!) просмотров и много восторженных комментариев:

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/CqvU1MMobyg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Simgee_sell (@simgee_sell) [/link]

«Круто, надо срочно попробовать. Мое пальто выглядит так, но я не хотел его выбрасывать, потому что оно было почти новым», «О, сейчас попробую!», «Спасибо за практическое решение» — написали пользователи.

Как еще использовать пемзу?

Кстати, пемза отлично справится не только с ворсистой одеждой, но и с шерстью домашних животных, которая оседает на ковре или диване, пишет Gazeta.

Просто аккуратно потрите пемзой те места, где вы хотите избавиться от шерсти — и все готово. Этот лайфхак особенно полезен, когда вы хотите удалить ее из труднодоступных мест.