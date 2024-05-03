Эти простые закуски удивят гостей на Пасху. Что понадобится, кроме яиц?
Присутствие куличей и блюд из вареных яиц на пасхальном столе - неотъемлемая часть Пасхи. Однако всегда хочется удивить гостей каким-то необычным блюдом, которое не противоречило бы духу праздника. Эти несложные рецепты разнообразят стол и порадуют ваших близких.
Закуска из розовых яиц
Приготовить яйца, маринованные в свекле, не сложно. Большая часть ингредиентов наверняка есть у вас на кухне, а остальные можно купить в ближайшем магазине.
Ингредиенты:
- 6 яиц
- 2 большие свеклы
- 2 стакана воды
- стакан уксуса
- 1 лавровый лист
- 5 гвоздик
- 3 зерна душистого перца
- ложка соли
- ложка сахара
Отварите яйца вкрутую, остудите в холодной воде, после чего отчистите их. Вымойте свеклу, нарежьте кусочками и положите в кастрюлю. Залейте их водой и добавьте уксус. Приправьте лавровым листом, душистым перцем, гвоздикой, солью и сахаром. Варите маринад около 15 минут, после чего процедите и дайте остыть. Погрузите очищенные и остывшие яйца в маринад и оставьте на 12 часов. Перед подачей украсьте по желанию.
Пасхальные яйца с начинкой
Если вам наскучили яйца с майонезом, то вы можете попробовать разнообразить их начинкой.
Ингредиенты:
- 10 яиц, сваренных вкрутую
- 3 чайные ложки васаби
- ложка свеклы
- половина авокадо
- перец
- помидор
- сок половины лайма (или лимона)
- ложка оливкового масла
- зубчик чеснока
- соль
- перец
- укроп, шнитт-лук для украшения
Разрежьте вареные яйца пополам, удалите желтки и разомните их вилкой. Разделите измельченные желтки на 3 части. В первую часть добавьте три чайные ложки пасты васаби, во вторую столовую ложку тертой свеклы и полученной массой нафаршируйте яйца. Для третьей части приготовьте гуакамоле. Разомните вилкой один спелый авокадо и смешайте его с желтками. Добавьте прессованный чеснок, сок половины лайма, столовую ложку оливкового масла, приправьте солью и перцем по желанию. Все тщательно перемешайте. Небольшой помидор и кусочек перца нарежьте небольшими кубиками и смешайте с гуакамоле. Нафаршируйте получившейся начинкой оставшиеся яйца.
Пасхальный салат из тунца и сухарей
Этот вкусный салат можно подать в виде нарядного тортика либо просто так.
Ингредиенты:
- 24 шт. соленых крекеров
- 1 банка тунца в собственном соку
- 3 яйца
- 50 г желтого сыра
- 4 столовые ложки майонеза
- 2 столовые ложки густого натурального йогурта
- полпучка чеснока
- специи: перец сладкий молотый, перец черный молотый
На плоскую тарелку или доску (в зависимости от того, на чем вы планируете подавать салат) выложите 8 сухариков – в два ряда, один рядом с другим. Натрите желтый сыр на мелкой терке. Смешайте его с двумя столовыми ложками майонеза и одной столовой ложкой йогурта. Аккуратно распределите сырную массу по сухарикам и покройте слоем из ещё 8 сухарей.
Слейте воду с тунца и смешайте его со щепоткой паприки и перца, добавьте 1 столовую ложку майонеза. Вылейте смесь на крекеры и накройте еще одним слоем печенья. Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Разрежьте их пополам и отделите желтки. Яичные белки натрите на мелкой терке и смешайте с ложкой майонеза и остальным йогуртом. Покройте крекеры полученной смесью.
Раздавите желтки вилкой и поместите их поверх слоя из яичных белков. Посыпьте верх салата мелко нарезанным луком. Поставьте салат в холодильник на 2-3 часа.
Приятного аппетита!
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