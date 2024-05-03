Эти простые закуски удивят гостей на Пасху. Что понадобится, кроме яиц?

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Опубликовано: 03.05.2024 09:31 , Обновлено: 03.05.2024

Присутствие куличей и блюд из вареных яиц на пасхальном столе - неотъемлемая часть Пасхи. Однако всегда хочется удивить гостей каким-то необычным блюдом, которое не противоречило бы духу праздника. Эти несложные рецепты разнообразят стол и порадуют ваших близких.

Закуска из розовых яиц

Приготовить яйца, маринованные в свекле, не сложно. Большая часть ингредиентов наверняка есть у вас на кухне, а остальные можно купить в ближайшем магазине.

Ингредиенты:

6 яиц

2 большие свеклы

2 стакана воды

стакан уксуса

1 лавровый лист

5 гвоздик

3 зерна душистого перца

ложка соли

ложка сахара

Отварите яйца вкрутую, остудите в холодной воде, после чего отчистите их. Вымойте свеклу, нарежьте кусочками и положите в кастрюлю. Залейте их водой и добавьте уксус. Приправьте лавровым листом, душистым перцем, гвоздикой, солью и сахаром. Варите маринад около 15 минут, после чего процедите и дайте остыть. Погрузите очищенные и остывшие яйца в маринад и оставьте на 12 часов. Перед подачей украсьте по желанию.

Пасхальные яйца с начинкой

Если вам наскучили яйца с майонезом, то вы можете попробовать разнообразить их начинкой.

Ингредиенты:

10 яиц, сваренных вкрутую

3 чайные ложки васаби

ложка свеклы

половина авокадо

перец

помидор

сок половины лайма (или лимона)

ложка оливкового масла

зубчик чеснока

соль

перец

укроп, шнитт-лук для украшения

Разрежьте вареные яйца пополам, удалите желтки и разомните их вилкой. Разделите измельченные желтки на 3 части. В первую часть добавьте три чайные ложки пасты васаби, во вторую столовую ложку тертой свеклы и полученной массой нафаршируйте яйца. Для третьей части приготовьте гуакамоле. Разомните вилкой один спелый авокадо и смешайте его с желтками. Добавьте прессованный чеснок, сок половины лайма, столовую ложку оливкового масла, приправьте солью и перцем по желанию. Все тщательно перемешайте. Небольшой помидор и кусочек перца нарежьте небольшими кубиками и смешайте с гуакамоле. Нафаршируйте получившейся начинкой оставшиеся яйца.

Пасхальный салат из тунца и сухарей

Этот вкусный салат можно подать в виде нарядного тортика либо просто так.

Ингредиенты:

24 шт. соленых крекеров

1 банка тунца в собственном соку

3 яйца

50 г желтого сыра

4 столовые ложки майонеза

2 столовые ложки густого натурального йогурта

полпучка чеснока

специи: перец сладкий молотый, перец черный молотый

На плоскую тарелку или доску (в зависимости от того, на чем вы планируете подавать салат) выложите 8 сухариков – в два ряда, один рядом с другим. Натрите желтый сыр на мелкой терке. Смешайте его с двумя столовыми ложками майонеза и одной столовой ложкой йогурта. Аккуратно распределите сырную массу по сухарикам и покройте слоем из ещё 8 сухарей.

Слейте воду с тунца и смешайте его со щепоткой паприки и перца, добавьте 1 столовую ложку майонеза. Вылейте смесь на крекеры и накройте еще одним слоем печенья. Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Разрежьте их пополам и отделите желтки. Яичные белки натрите на мелкой терке и смешайте с ложкой майонеза и остальным йогуртом. Покройте крекеры полученной смесью.

Раздавите желтки вилкой и поместите их поверх слоя из яичных белков. Посыпьте верх салата мелко нарезанным луком. Поставьте салат в холодильник на 2-3 часа.

Приятного аппетита!

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