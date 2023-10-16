Зачем класть грецкие орехи в лоток для яиц? Вот как этот трюк упростит очистку

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Опубликовано: 16.10.2023 14:54 , Обновлено: 16.10.2023

Как легко очистить грецкий орех от скорлупы? Этот вопрос часто возникает осенью, когда наступает сезон этих плодов. Оказывается, есть очень быстрый способ это сделать — он подойдет тем, у кого нет специального орехокола. Если вы попробуете этот хитрый домашний метод, то сэкономите массу сил и времени.

Как расколоть грецкие орехи без орехокола?

Вообще, в Интернете можно найти множество интересных решений для избавления от скорлупы грецких орехов. Одним из таких будет замачивание плодов в горячей воде. Но есть более быстрый и простой способ

Все, что вам нужно сделать, — это достать молоток и коробку из-под яиц. Поместите орехи в упаковку, а затем расколите их молотком. В чем смысл?

Дело в том, что тогда вам не придется собирать скорлупу по всему дому (как это часто бывает), вся она останется в лотке для яиц.

Достаньте полотенце

Если вам не подходит лайфхак с коробкой из-под яиц, у нас есть еще один отличный способ. Особенно он хорош, если вы хотите избавиться от скорлупы сразу нескольких грецких орехов за один раз.

Для этого, конечно, снова понадобится молоток, а также большая ткань или полотенце среднего размера.

Разложите ткань на столе и положите на нее орехи. Накройте их вторым слоем ткани и потом разбивайте скорлупу молотком.

Так все осколки останутся в ткани, и их не придется счищать со всей поверхности стола.

А как очистить орехи кипятком?

Ранее Телеграф писал, что избавится от скорлупы можно, замочив орехи в горячей воде. Примерно через полчаса их можно легко разрезать ножом.

Зачем заливать целые грецкие орехи кипятком? Вот что произойдет через полчаса

Полезные свойства грецких орехов

Кстати, наверняка вы знаете, что грецкие орехи очень полезны для здоровья? Но почему? Оказываются, они поддерживают работу всего организма — от сердечно-сосудистой до нервной системы и пищеварительного тракта, и даже улучшают внешний вид кожи лица и волос.

Так, грецкие орехи оказывают следующие эффекты:

защита сердечно-сосудистой системы - содержащиеся в грецком орехе полиненасыщенные жирные кислоты и растительные стерины снижают уровень плохого холестерина, обладают противовоспалительными свойствами и предотвращают образование тромбов. Кроме того, грецкие орехи регулируют артериальное давление;

укрепляют нервную систему — содержащаяся в грецких орехах ланолиновая кислота, а также дополняющие ее фолиевая кислота и магний оказывают положительное влияние на работу нервной системы. Поэтому грецкие орехи рекомендуют людям, которые переутомляются, подвержены стрессам, имеют проблемы со сном или гиперактивны;

улучшают работу мозга — благодаря высокому содержанию фосфора грецкие орехи способствуют улучшению мыслительных процессов;

облегчить желудочные заболевания — грецкие орехи обладают сильными антибактериальными, противогрибковыми, противовоспалительными и детоксицирующими свойствами, поэтому они прекрасно помогают при желудочных заболеваниях. Особенно полезны они при отравлениях и бактериальной диарее; способствуют лечению ревматоидного артрита;

улучшают внешний вид кожи — наличие цинка и других веществ, обладающих антимикробными свойствами, делает экстракт грецкого ореха популярным компонентом кремов и масок для жирной и склонной к акне кожи. Однако его можно найти и в косметике для зрелой кожи, где витамины А и Е и коэнзим Q10 помогают бороться со свободными радикалами, предотвращают чрезмерную потерю воды, заряжают кожу энергией и стимулируют регенеративные процессы;

уход за волосами — экстракт грецкого ореха также используется в косметике для волос. Чаще всего он используется в средствах по уходу за жирными волосами или волосами, склонными к выпадению.

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