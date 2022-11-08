Зачем заливать целые грецкие орехи кипятком? Вот что произойдет через полчаса

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 08.11.2022 07:20 , Обновлено: 06.11.2022

Грецкие орехи очень полезны для здоровья. Они содержат витамины группы В магний, калий и фосфор. Грецкие орехи можно использовать по-разному в различных блюдах. А вы когда-нибудь слышали, чтобы их опускали в горячую воду? Этот лайфхак должен вам понравится.

Возможно, вам посоветовали замочить расколотые грецкие орехи в теплой воде. Это облегчит удаление горькой корки. Вообще, она полезна и содержит много ценных витаминов и микроэлементов, но многие люди жалуются на вкус и предпочитают от него избавляться.

Хитрость, однако, заключается в том, чтобы залить кипятком целые грецкие орехи в скорлупе. Что же будет?

Дело в том, что примерно через полчаса их можно легко разрезать ножом. Просто воткните кончик в то место, где скорлупа соединяется сверху. Для этого не нужна сила. Грецкий орех сам разрежется.

Кроме того, из скорлупы грецкого ореха, залитой кипятком, можно приготовить ополаскиватель для волос. Он обладает затемняющим эффектом, поэтому идеально подойдет для каштановых волос. Также можно получить интересный эффект на рыжих волосах.

Кстати, вы знали, что грецкие орехи также отлично подходят для приготовления настойки, обладающей оздоровительным и целебным действием. Это помогает излечить желудочные заболевания, такие как запор, отравление и диарея. При наружном применении является хорошей профилактикой при угревой сыпи, варикозном расширении вен и повышенной потливости.

Как это сделать? Лучше всего выбирать зеленые грецкие орехи, которые еще не полностью созрели. В них больше полезных активных веществ.

Орехи раскалывают и кладут в банку со скорлупой. Также можно добавить специи. Следующий шаг – накрыть его стаканом с сахаром и поставить в темное место. Баночку нужно перевернуть. Через несколько часов орехи начнут пускать сок. Затем добавить спирт, разбавленный водой в пропорции 1:1. Снова закройте банку, встряхните ее и оставьте минимум на месяц. Важно встряхивать его снова каждые несколько дней.

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