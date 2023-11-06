Эти 5 закусок нейробиологи посоветовали для улучшения памяти. Сколько нужно съедать в день?

Опубликовано: 06.11.2023 10:37 , Обновлено: 10.07.2024

Некоторые продукты оказывают серьезное влияние на мозг: стимулируют его и помогают людям запомнить больше информации. Американские и японские нейробиологи назвали 5 суперзакусок, которые нужно обязательно включить в свой ежедневный рацион, чтобы улучшить память. Это будет полезно не только школьникам и студентам, которым необходимо подготовится к экзаменам, но и взрослым, чтобы поддерживать свой "компьютер" в черепной коробке в тонусе.

1. Черника

Многим известно, что черника содержит большое количество полезных для здоровья веществ: витамины, клетчатку и антиоксиданты. И, оказалось, что среди прочего эти ягоды помогают и мозгу.

“Наши исследования показывают, что употребление в пищу черники повышает скорость обработки информации в мозге”, - рассказала Newsweek Кэрол Читэм, доцент кафедры психологии и нейронаук Университета Северной Каролины.

По ее словам, тем, кто часто есть чернику, нужно меньше времени для усвоения новой информации. Ученые считают, что “это улучшение скорости также связано с эффективностью кодирования и хранения памяти”.

Сколько же ягод нужно съесть, чтобы заменить ее влияние на мозг? Исследователи использовали примерно 1,5 стакана черники в день на протяжении нескольких месяцев.

“Однако биологически активные свойства продуктов питания имеют цветовую кодировку, поэтому возможно, что все ягоды темного цвета будут оказывать аналогичное воздействие. Таким образом, диета, содержащая ягоды ежедневно и в любом количестве, будет полезной”, — отметила Читэм.

“Для тех, кто нуждается в дополнительной поддержке мозга - например, таких бумеров, как я, - от 1 до 1,5 стакана в день будет наиболее заметным эффектом”, — добавила специалист.

Таким образом, летом стоит активнее налегать на темные ягоды.

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2. Орехи

Никого уже и не удивишь, что орехи — это прекрасный источник полезных жиров, белка, антиоксидантов и витаминов. Но миндаль и грецкие также могут поддерживать и работу нашего мозга.

Так, грецкие орехи богаты жирной кислотой омега-3 растительного происхождения, которая, как известно, играет важную роль в работе мозга. Исследования показали, что достаточно съедать всего 10,3 г грецких орехов в день, чтобы улучшить скорость реакции и когнитивные способности.

А еще грецкие орехи ассоциируются с улучшением устойчивости внимания и решения проблем у подростков, а также могут способствовать защите мозга от возрастного снижения когнитивных способностей. Кроме того, было доказано, что грецкие орехи не только поддерживают физическую функцию мозга, но и оказывают положительное влияние на психическое здоровье в периоды сильного учебного стресса.

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3. Васаби

А вот полезные свойства этого продукта удивят многих. По словам ученых (исследование опубликовали в научном журнале Nutrients), это острое растение может способствовать улучшению когнитивных способностей, особенно у пожилых людей.

“Васаби обладает антиоксидантными и противовоспалительными функциями. Они важны для улучшения когнитивных способностей”, - сказал Newsweek Руи Ноучи, исследователь психологии и нейронаук из Университета Тохоку (Япония) и ведущий автор исследования.

Однако есть загвоздка. Эти свойства можно найти только в чистом японском корне васаби. А он очень редкий и вряд ли продается в обычных продуктовых магазинах. Так, в Беларуси, России и Европе под видом васаби чаще предлагают приправу зеленого цвета, сделанную из обычного хрена или катрана, сдобренную специями и красителями.

Впрочем, можно попробовать заменить вассаби горохом. Он также может помочь улучшить когнитивные функции.

4. Продукты с лютеином

Также исследователи обнаружили, что в темной листовой зелени, такой как кудрявая капуста или шпинат, есть лютеин, способный влиять на работу мозга и память.

[info_b]Лютеин — пигмент, относящийся к ксантофиллам — группе кислородсодержащих каротиноидов. Ксантофиллы (от др.-греч. ξανθός — жёлтый и φύλλον — лист) — главная составная часть желтых пигментов в листьях, цветках, плодах и почках высших растений, а также во многих водорослях и микроорганизмах. Этим термином в 1837 году шведский химик Берцелиус обозначил желтый пигмент, выделенный из опавших осенью желтых листьев. Позже под ксантофиллами стали понимать только гидроксилированные каротиноиды. Термин «лютеин» используют с XX века. В животном мире ксантофиллы, в том числе лютеин, встречаются реже (например, в курином желтке).[/info_b]

Хотя мы обычно воспринимаем эти овощи как гарнир к основному блюду, их также можно запекать или обжаривать на воздухе, чтобы получить хрустящую и полезную закуску. Лютеин также содержится в яйцах и авокадо.

5. Бутерброды с лососем

Большинство из нас воспринимает рыбу как основное блюдо, а не как закуску, однако бутерброд с копченым лососем и сливочным сыром или суши-ролл с лососем — превосходный стимулятор мозговой деятельности, пишет издание.

Жирная рыба вообще отличается высоким содержанием омега-3 жирных кислот, которые, как и грецкие орехи, поддерживают работу мозга.

Многочисленные исследования связывают потребление жирной рыбы со снижением риска когнитивных нарушений, связанных с ухудшением памяти, например, деменции, особенно у пожилых людей.

По словам Кэрол Читэм, лосось и сардины особенно полезны для работы мозга, поэтому, если вам не нравятся суши, вы всегда можете наесться сардинами на тосте.

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