Что сделать, чтобы тюльпаны простояли дольше? Добавьте в воду это

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Опубликовано: 07.03.2023 17:01 , Обновлено: 07.03.2023

Как продлить свежесть тюльпанов, чтобы они как можно дольше простояли у вас дома? Есть несколько простых и бесплатных хитростей. Благодаря им цветы останутся такими же красивыми, как и в магазине.

Во первых, тюльпаны дольше останутся свежими, если перед тем, как поставить их в вазу, обрезать кончики.

Достаточно небольшую их часть (около трех сантиметров) срезать острым ножом под углом 45 градусов — благодаря этому они будут намного лучше впитывать воду, а значит — простоят намного дольше.

Поменяв воду, нужно еще раз подрезать цветы, но уже на полсантиметра.

Во-вторых, в вазе не должно быть слишком много воды. Достаточно, если только концы стеблей будут погружены в воду. Если ее будет слишком много, растения ослабнут.

Также хорошо «очистить» тюльпаны от нижних листьев перед тем, как поставить их в воду — иначе они начнут гнить. Кроме того, вода также должна быть чуть теплой температуры – не слишком холодной и не слишком горячей. Тюльпаны очень чувствительны к этому.

Что добавить в тюльпаны, чтобы они дольше простояли?

Некоторые эксперты советуют добавить в воду к тюльпанам небольшое количество сахара – достаточно половины чайной ложки.

А еще в вазу можно бросить таблетку аспирина или медную монету. Причина проста — это остановит рост бактерий и плесени.

Помогут и другие практические советы. Тюльпаны не следует сочетать в букете с другими цветами (например, нарциссами), так как они быстро ослабевают.

Также лучше всего держать их в вазе большего размера, где у них будет место для правильного развития.