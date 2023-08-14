Как сушить грибы в духовке? 2 важных правила, о которых стоит помнить каждому

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Опубликовано: 14.08.2023 12:59 , Обновлено: 05.09.2023

Один из лучших способов сохранить грибы на зиму — это засушить их. Их вкус и, главное, запах — настоящий праздник в холодные темные дни. Однако, чтобы насладиться такими грибами, нужно правильно их высушить. Как сделать это в духовке? Многие забывают, как минимум, про 2 особенности.

Сначала нужно вымыть грибы и оставить до высыхания. Главное не замачивать их, чтобы не впитали лишнюю воду.

Затем нарежьте грибы на небольшие кусочки. Следующий нюанс — чем толще кусочки, тем дольше они будут сушиться.

Сушка грибов в духовке — инструкция

Разложите очищенные и нарезанные грибы на бумаге для выпечки в форме для запекания. Поместите в предварительно разогретую духовку. Запекайте в течение 1 часа.

Достаньте грибы и переверните их. При желании их можно слегка отжать, чтобы вытек сок. Соберите его бумажным полотенцем.

Поставьте грибы еще на час.

Достаньте и переверните грибы на другую сторону. Поместите обратно в духовку.

Повторяйте эти действия до тех пор, пока грибы не станут сухими. После дайте им остыть и переложите в сухую банку. Плотно закройте ее.

Как хранить сушеные грибы?

Сушеные грибы лучше всего хранить в сухом, прохладном и темном месте, таком как шкаф или кладовка.

Также важно хранить их в плотно закрытой банке, чтобы предотвратить попадание влаги и насекомых.

Кстати, если вы живете в зоне высокой влажности, то можете добавить в упаковку сушеных грибов кусочек сухого хлеба или пакетик силикагеля, чтобы поглощать излишнюю влагу.

Сколько можно хранить сушеные грибы?

Вообще, сушеные грибы можно хранить даже целый год. Однако при условии, что они правильно упакованы и хранятся по всем правилам.

Как еще заготовить грибы на зиму?

Например, вы можете засолить свежие грибы. Кроме того, вы можете их заморозить, чтобы они сохраняли свои полезные свойства и вкус на долгое время. Рассказываем, как правильно это сделать, и делимся вкусными рецептами.

Как заготовить грибы на зиму? Нашли 3 невероятно вкусных рецепта и 2 простых способа