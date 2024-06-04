Как приготовить полезное лакомство для собаки? С этими 4 рецептами вы перестанете покупать их в магазине

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Опубликовано: 04.06.2024 15:40 , Обновлено: 04.06.2024

Многие хозяева собак стремятся радовать своих четвероногих друзей как можно чаще. Не секрет, что многие собаки любят специальные лакомства и печенья из магазина. Их удобно брать с собой на прогулки и использовать в качестве поощрения при дрессировке. Однако подобные угощения не стоят дёшево, да и их состав чаще всего узнать не так-то просто. Нет ничего лучше, чем приготовить лакомства для своей собаки собственными руками из продуктов, в которых вы уверены. Это отличное решение и для собак с пищевой аллергией. Приготовив угощение дома, вы сможете полностью проконтролировать состав такого угощения и тщательнее подойдёте к вопросу качественного питания вашей собаки. Узнайте, как легко и просто можно приготовить 4 вида лакомства для собаки.

Рецепт угощения из овощей

Если наш питомец любитель овощей или любит лакомства, но ему необходимо ограничить калории, этот вариант сушеного печенья станет отличным выбором. Вы также можете приготовить их, запекая овощи для себя. Из овощей стоит выбирать сладкий картофель, морковь, кабачки, петрушку и свеклу.

Ингредиенты: овощи

Аксессуары: доска, нож, духовка или сушилка для грибов.

Как приготовить овощное лакомство для собаки:

Нарежьте овощи тонкими ломтиками. Поместите их на сушилку или в духовку. Процесс сушки в сушилке обычно занимает несколько часов. В духовке держать овощи следует несколько часов при температуре 50-70 градусов в зависимости от их вида. Хорошо просушенные овощи можно хранить в банках.

Рецепт домашнего мясного лакомства для собак

Преимущество вяленых мясных деликатесов в том, что их можно приготовить из любого мяса. Это несомненный плюс для питомцев с пищевой аллергией. Он позволяет полностью контролировать состав печенья для собак. Однако лучше всего подойдет мясо с небольшим количеством жира.

Ингредиенты: нежирные куски мяса.

Аксессуары : доска, нож, духовка или сушилка для грибов.

Как приготовить домашнее лакомство для собак :

Аккуратно заморозьте мясо за 1–2 часа до приготовления – это облегчит нарезку. 2. Нарежьте мясо тонкими ломтиками, чем тоньше, тем лучше. 3. Приступайте к сушке мяса в духовке. Поместите его на решетку в духовку и держите, пока он не высохнет. Вы можете повесить их через решетку. 4. Разогрейте духовку до 100 градусов, дверцу стоит оставить приоткрытой, чтобы могла стечь вода. Мы также можете открывать её время от времени. 5. Проверяйте мясо, чтобы оно не пересохло. Более короткое время сушки сделает мясо более мягким. 6. Вы можете хранить такое мясо в холодильнике до нескольких дней или, если вы готовите его в больших количествах в морозильной камере, это предотвращает его порчу. Процесс сушки можно осуществлять и в грибной сушилке.

Обязательно сделайте это перед прогулкой с собакой летом. Когда животные могут почувствовать боль в лапах?

Овощной мусс в домашних условиях

Домашние муссы – отличное дополнение к сухому печенью для собак. Вы можете давать их в качестве дополнения к игрушкам для еды, таким как коврики для лизания или конги. Другое решение — использовать многоразовые тюбики для мусса. Благодаря им вы можете использовать мусс в качестве награды, например, во время прогулки. Преимуществом этого вида домашних лакомств для собак является полный контроль над их составом: вы используете продукты, безопасные для вашего питомца, и можете легко их смешивать. Здесь отлично подойдут овощи, приготовленные до мягкости, например, сладкий картофель или тыква с добавлением яичного желтка.

Ингредиенты: любые овощи, безопасные для собак, яичный желток, мясо по желанию.

Аксессуары: многоразовая упаковка для мусса, блендер, емкость для приготовления/смешивания продуктов.

Калорийность: зависит от используемых овощей, в случае тыквы 100 г = около 26 ккал, 1 желток = около 55 ккал.

Как приготовить мусс для собаки:

Готовьте овощи до мягкости. Здесь из небольшого количества мяса можно сварить бульон без специй, что еще больше усилит вкус. Все перемешать и остудить. Добавьте яичный желток, если ваша собака хорошо его переносит. Консистенцию регулируйте количеством воды. Домашний мусс для собак вы можете использовать по своему усмотрению – в качестве наполнителя для ковриков для вылизывания или многоразовых тюбиков для мусса (его можно заморозить и использовать позже).

Мягкое печенье для собак из яиц и рыбы

Для приготовления этих лакомств нам понадобятся яичные белки, от их количества будет зависеть итоговое количество печенья. Печенья получаются мягкие и ароматные и обязательно понравятся вашим питомцам.

Ингредиенты: 2 яичных белка, чайная ложка молотого льняного семени, чайная ложка неактивных пивных дрожжей, столовая ложка приготовленного тунца/трески.

Аксессуары: миксер, чаша, духовка;

Калорийность: примерно 100 калорий из 40 г трески и 2 яичных белков.

Как приготовить печенье для собак:

Взбейте яичные белки. Добавьте остальные ингредиенты и перемешайте. Выложите небольшое количество на противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Готовые печенья охладите и используйте в течении нескольких дней. Помните, что количество подаваемых перекусов всегда следует контролировать и включать в суточную норму калорий. Приготовление лакомства самостоятельно требует правильного хранения лакомства и использования его в нужный момент.

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