Как приготовить вяленые помидоры? Нашли вкусные рецепты для духовки и сушилки

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Опубликовано: 16.08.2023 10:15 , Обновлено: 17.08.2023

Вяленые помидоры — это настоящее открытие для тех, кто любит сочетание ярких вкусов и ароматов в своих блюдах. Важно, что этот деликатес можно легко сделать в домашних условиях — как в специальной сушилке, так и в духовке. Такой способ приготовления позволит наслаждаться помидорами даже зимой. Мы нашли простые рецепты, которые не оставят равнодушными ни вас, ни ваших гостей.

Какие помидоры подойдут для вяления?

Лучше всего использовать томаты мясистых сортов, мякоть которых будет содержать мало воды.

Если вы хотите приготовить вяленые помидоры в масле, то вам также понадобятся:

соль;

уксус 10%;

оливковое масло;

специи и другие добавки по желанию (например, прованские травы, орегано, розмарин, каперсы, чили);

чеснок (по желанию).

Перед началом приготовления помидоров необходимо их хорошо промыть и высушить. Затем помидоры нужно разрезать на половинки или четвертинки в зависимости от их размера.

Как вялить помидоры в сушилке?

Разрежьте помидоры и разложите их на противне сушилки как можно ближе друг к другу (но не слишком плотно).

[info_b]На этом этапе можно посыпать овощи солью, специями, травами и положить сверху тонко нарезанный чеснок. В конце сбрызнуть все оливковым маслом. Но можно этого пока не делать, а приготовить специальный маринад уже после сушки.[/info_b]

Сушильные машины обычно имеют регулируемую температуру сушки. Для сушки помидоров ставим в идеале 80 градусов (но если у вас нет такого режима, то можно и 70).

Помидоры в сушилке вялятся около 2 суток и более (сушим без перерыва, желательно не отключать сушилку на ночь).

Хорошо просушенные (не мягкие, но и не ломкие) помидоры можно поместить в чистую и сухую банку или специальные пакеты для хранения продуктов. А потом использовать их в чистом виде.

Но можете не останавливаться на этом, а приготовить вяленые томаты в масле. Тогда лучше сушить помидоры намного дольше. Они должны быть морщинистыми, упругими и слегка мясистыми, но не должны пропускать воду.

Как сделать вяленые помидоры в масле, читайте ниже.

Как приготовить вяленые помидоры в духовке?

Это самый популярный и быстрый способ сушки помидоров.

Вымойте, высушите и разрежьте помидоры, выложите их с небольшими промежутками прямо на противень духовки или на противень, застеленный пергаментом (бумагой для выпечки).

Установите температуру в духовке не более 80 градусов, и лучше оставьте дверцу духовки приоткрытой.

Сушка займет около пяти часов (в зависимости от размера помидоров). Периодически заглядывайте в помидоры и следите за тем, чтобы температура не была слишком высокой (помидоры не должны темнеть и коричневеть по краям).

Выньте из духовки хорошо просушенные, т.е. готовые овощи. Подсушите те, которые еще нуждаются в этом.

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К слову, вы также можете приготовить маринад и залить им помидоры сразу, перед сушкой. Для приготовления маринада необходимо смешать вместе соль, сахар, оливковое масло и нарезанный чеснок и розмарин (если используются). Все ингредиенты должны быть хорошо перемешаны.

Затем помидоры нужно выложить в большую миску и залить маринадом. Миску нужно накрыть пленкой и оставить на несколько часов или на ночь, чтобы помидоры пропитались маринадом. После того, как помидоры настоялись в маринаде, их нужно выложить на противень, покрытый бумажным полотенцем и высушить.

А можете просто высушить помидоры, а только потом залить их маслом и добавить специи. Об этом читайте ниже.

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Вяленые помидоры в масле

Если вы высушили помидоры, не заливая их маринадом и не добавляя специй, можно переходить к этапу помещения вяленых томатов в банки с маслом.

Вот два варианта, что к ним добавить.

Насыпьте половину чайной ложки соли в банку с вялеными помидорами. Затем налейте столовую ложку 10% спиртового уксуса (можно заменить двумя столовыми ложками красного винного уксуса). Добавьте розмарин (веточку или чайную ложку сухого), а также несколько очищенных зубчиков чеснока.

Фото: aniagotuje.pl

Насыпьте к вяленым помидорам чайную ложку соли без верха, налейте одну столовую ложку 10% спиртового уксуса. Вместо чеснока добавьте две столовые ложки маринованных каперсов (из баночки) и чайную ложку сушеного орегано (можно и больше).

Фото: aniagotuje.pl

Какой бы способ вы ни выбрали, далее перемешайте ингредиенты в банке.

[info_b]Кстати, банки должны быть идеально чистыми, желательно ошпаренными кипятком. Они должны быть заполнены не менее чем на 2/3. [/info_b]

Затем налейте 3 стакана (750 мл) оливкового масла (можно заменить другим) в небольшую кастрюлю с толстым дном. Начните медленно нагревать. Важно, чтобы оно было очень горячим, но еще не кипело.

Медленно разлейте почти выкипевшее масло по банкам. Оно должно заполнять все промежутки между ингредиентами и полностью покрывать помидоры, оставляя место, потому что со временем помидоры начнут впитывать масло и немного набухнут.

Плотно закройте банки и оставьте. Их можно дополнительно перевернуть вверх дном (примерно на 1-2 часа) и накрыть сверху небольшим полотенцем, чтобы они медленнее остывали.

[info_b]Более тяжелым вяленым помидорам потребуется не менее недели для набухания масла, чтобы их можно было использовать.[/info_b]

Храните вяленые помидоры в прохладном и темном месте, но они прекрасно сохранятся и в чуть более теплом помещении.

А как заморозить помидоры на зиму?

Еще один хороший способ сохранить их надолго — заморозить. Это намного выгоднее, чем покупать свежие помидоры в магазине, цена на которые зимой сильно вырастает.

Как заморозить помидоры на зиму? Есть только один правильный метод