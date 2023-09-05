Эту смесь специй советуют использовать вместо соли. Как приготовить дома за 2 минуты?

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Опубликовано: 05.09.2023 10:46 , Обновлено: 05.09.2023

Многие люди просто не представляют себе жизни без соли. Привыкнув к ее вкусу, трудно убедить организм, что от нее можно отказаться. Однако, для поддержания здоровья очень часто необходимо снизить количество потребляемой соли или вообще отказаться от нее. К счастью, правильное сочетание специй может придать блюдам почти тот же соленый вкус.

Как приготовить заменитель соли дома?

Ингредиенты:

1/4 стакана чесночного порошка (сушеного молотого чеснока);

2 столовые ложки орегано (в белорусских магазинах пакетик стоит 1,9-2,3 BYN);

2 столовые ложки лукового порошка;

2 столовые ложки сушеной цедры лимона.

Способ приготовления

Смешайте в миске все ингредиенты.

Пересыпьте специи в герметичную стеклянную емкость. Воздух не должен иметь к ней доступа. Перед каждым использованием хорошо встряхивайте содержимое банки.

Приправу можно использовать по своему усмотрению. Она идеально подходит для овощей, а также для приправы к различным видам мяса и рыбы. Благодаря содержанию лимонной цедры она придаст блюдам еще более яркий вкус, чем обычная соль.

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Как сделать чесночный и луковый порошки в домашних условиях?

Кстати, если сушеный чеснок можно купить в магазинах (в Беларуси пакетик стоит примерно 2,50 BYN), то с луковым порошком дело обстоит немного сложнее. В любом случае, и то, и другое можно приготовить самостоятельно.

Чесночный порошок

Так, для приготовления домашнего чесночного порошка вам понадобится :

10-12 зубчиков чеснока;

духовка или сушилка для фруктов и овощей;

блендер или кофемолка

Способ приготовления

Очистите чеснок от кожицы и нарежьте его на тонкие ломтики. Разложите ломтики чеснока на противне или на сетке для сушилки. Поставьте противень или сетку в духовку или в сушилку и высушите чеснок при температуре 60-70 градусов Цельсия до полного высыхания. Это займет около 2-3 часов. Когда чеснок полностью высохнет, измельчите его в блендере или кофемолке до состояния порошка.

Луковый порошок

Рецепт для лукового порошка практически такой же, как и для чесночного.

Вам понадобится:

3-4 крупных лука;

духовка;

блендер или кофемолка.

Как приготовить

Предварительно разогрейте духовку до температуры 70-80 градусов Цельсия. Очистите лук от кожуры и нарежьте его на кольца или кусочки. Разложите нарезанный лук на противне для выпечки, покрытом бумагой для выпечки или силиконовой коврике. Поместите противень с луком в разогретую духовку и выдержите его там в течение 6-8 часов до полного высыхания лука. После того как лук полностью высохнет, измельчите его с помощью блендера или кофемолки до состояния порошка.

Как высушить цедру лимона?

Чтобы быстро высушить цедру (желтую часть кожуры) лимона, лучше всего использовать духовку.

Предварительно разогрейте духовку до температуры 90-100 градусов Цельсия. Вымойте 2-3 лимоны и высушите их полотенцем. С помощью ножа или овощечистки удалите цедру с лимонов. Старайтесь не брать белую часть, так как она может придать горький вкус. Разложите цедру на противень, покрытый пергаментной бумагой. Поставьте противень в духовку и сушите цедру в течение 2-3 часов, периодически проверяя ее на готовность. Цедра должна быть сухой и хрупкой.

Почему нельзя есть много соли?

Слишком большое количество соли в пище может привести к:

повышенному давлению;

сердечным заболеваниям;

остеопорозу;

другим проблемам со здоровьем.

Кроме того, соленая пища также может вызывать жажду и увеличивать потребление жидкости, что может привести к отекам и деформации тканей.

Поэтому рекомендуется ограничивать потребление соли и следить за ее содержанием в еде.

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Сколько соли можно есть в день?

Рекомендуемое количество соли для взрослого человека составляет не более 5-6 граммов в день (чуть менее чайной ложки без горки).

Однако, для людей с определенными заболеваниями, такими как гипертония, диабет или болезни почек, рекомендуется уменьшить потребление соли до 3-4 граммов в день.

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