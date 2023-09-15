Об этом способе сушки грибов почти никто не знает. Сколько времени займет?

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Опубликовано: 15.09.2023 07:06 , Обновлено: 15.09.2023

Каждый уважающий себя грибник знает как минимум три способа сушки лесного урожая. Большинство использует специальную сушилку, некоторые — духовку, а третьи предпочитают традиционный способ — нанизывание на нитку или веревку. Однако мало кто знает, что грибы можно сушить и... в холодильнике. Как это возможно?

Как сушить грибы в холодильнике?

Сушка грибов в холодильнике кажется невозможной, ведь этот прибор не выделяет тепла, которое по определению необходимо для сушки.

Однако, если поместить в холодильник влагопоглотитель, то он, как следует из названия, будет впитывать влагу и водяной пар, содержащиеся в грибах. Для этого достаточно выстелить полку или полки холодильника бумагой для выпечки (пергаментной бумагой), на которую выложить нарезанные грибы так, чтобы они не касались друг друга и стенок холодильника.

Как правило, лежать они должны там от нескольких дне до 2-х недель. Все зависит от их вида и размеров. После грибы можно вынуть и положить в темное и сухое место.

[info_b]Не стоит забывать и о правильной подготовке грибов к этой необычной “сушке”. Не нужно промываем их, а лишь тщательно очистить от остатков леса. Для этого лучше всего использовать щетку или кисточку с мелкой щетиной. Таким образом, лесные плоды прекрасно сохранятся.[/info_b]

Как еще сушить грибы в домашних условиях?

Один из самых старых способов — нанизать их на нитку или шпагат и развесить, например, на балконе или террасе. Этот способ хотя и прост, но в зависимости от погодных условий может занимать до десятка дней.

Гораздо более быстрый, но и более дорогой способ — сушить их в специальной пищевой сушилке. Всего через несколько часов урожай будет сухим.

А как сделать это в духовке?

Ранее Телеграф писал, что при сушке грибов в духовке, многие забывают, как минимум, про 2 особенности.

Как сушить грибы в духовке? 2 важных правила, о которых стоит помнить каждому