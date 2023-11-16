Как утеплить пластиковые и деревянные окна на зиму? Нашли 7 бюджетных или бесплатных способов

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Опубликовано: 16.11.2023 11:56 , Обновлено: 16.11.2023

Горячих батарей в отопительный сезон не всегда достаточно для поддержания дома комфортной температуры. В ноябре самое время подготовить окна к зиме, особенно если из них сквозит. От этого будет зависеть, насколько тепло и уютно будет в доме в стужу. Рассказываем, какие способы утепления окон есть, и каких простых советов стоит придерживаться, чтобы подготовиться к холодам.

[info_b]Отметим, что утепление деревянных и пластиковых окон имеет свои нюансы. Вероятно, предварительно вам нужно будет их подготовить. [/info_b]

Как подготовить к холодам деревянные рамы

Окна из дерева экологичнее пластиковых, но они со временем начинают рассыхаться и в них появляются трещины, через которые будет задувать холодный воздух и уходить тепло.

Перед холодами нужно осмотреть рамы. Если на них есть даже небольшие трещины, их необходимо заделать. Для этого рамы придется очистить от покрытия (краски или лака) и заделать трещины герметиком или специальной шпатлевкой для дерева. Можно также залить их расплавленным парафином.

После хорошей просушки рамы нужно покрасить или покрыть лаком и трещины какое-то время не будут беспокоить.

[info_b]Важно: заниматься подготовкой рам к холодам нужно тогда, когда температура днем еще плюсовая, так как во время работы нужно будет проветривать помещение.[/info_b]

Подготовка пластиковых окон к холодам

Окна нового типа обеспечивают хорошую теплоизоляцию и воздухообмен, но их тоже иногда приходится утеплять. Специалисты немецкой компании VEKA AG, одного из мировых лидеров в области разработки и производства оконных и дверных систем из пластика, посоветовали перед наступлением холодов осмотреть и подготовить окна к предстоящим морозам.

Перевод окон на зимний режим

Пластиковые окна позволяют регулировать плотность прилегания створок и переводить их в «летний» или «зимний» режимы. Летом створки устанавливают таким образом, чтобы они неплотно прилегали друг другу и пропускали воздух. Перед холодами окна нужно перевести на «зимний» режим, чтобы не было сквозняков.

С регулировкой прижимного механизма створок можно справиться самостоятельно — в интернете полно информации и видео, как это сделать.

Эта функция скрыта во многих окнах. Как перевести их в «зимний режим»?

Для работы может понадобится шестигранный ключ или плоскогубцы. На створке нужно найти детали в виде винтов со скругленным краем. Они размещены по всему периметру на внутренней части окна и называются эксцентриками. На них есть отметка, указывающая положение режима окна. Используя шестигранный ключ или плоскогубцы, нужно повернуть эксцентрики по часовой стрелке в направлении помещения и перевести таким образом окно в «зимний» режим.

Подробнее о регулировки окон — в видео.

Но если есть сомнения, что вы все сделаете правильно — обратитесь в компанию, которая устанавливала окна. Она пришлет специалиста, который отрегулирует окна.

Утепление оконных откосов

Если установкой окон занималась недобросовестная компания или неопытные рабочие, пластиковые короба на откосы могут быть плохо установлены и не утеплены. Из-за этого в стужу в комнатах будет холодно. Откосы перед холодами нужно утеплить, предварительно сняв пластиковый короб. Для утепления подойдет недорогой пенопласт, с которым легко работать. Также можно утеплить откосы и другими теплоизолирующими материалами: влагоустойчивым пеноплексом, минеральной ватой, поролоном.

Утеплить оконные откосы можно самостоятельно. Для этого нужно снять пластиковый короб, при необходимости очистить рабочее пространство, обработать подходящим герметиком мелкие щели и затем проложить откос теплоизолирующим материалом. Зафиксировать его можно монтажной пеной.

[info_b]Важно: нужно правильно рассчитать слой утеплителя, чтобы он не мешал при установке пластикового короба на свое место.[/info_b]

Бесплатные и бюджетные способы утепления окон старого и нового типа

Их можно комбинировать, чтобы добиться большего эффекта в деле сохранения тепла.

Газеты и бумага

Есть несколько вариантов утепления при помощи бумаги и газет:

Свернуть газетный или бумажный лист в тонкую трубочку, намочить ее и протолкнуть в щель, закрыв доступ холодному воздуху.

Разорвать бумагу или газету на мелкие кусочки, замочить в воде до получения кашицы и промазать ею щели.

Разрезать белую бумагу на полоски 3-4 см шириной, смочить их мыльным раствором и приклеить на те места, откуда дует.

Вместо бумаги можно использовать и белый малярный скотч.

[info_b]Важно: бумажные полоски, наклеенные на окна при помощи мыла, плохо отчищаются со стекла и рам.[/info_b]

Ткань и вата

Небольшие кусочки ваты пинцетом или другим тонким предметом нужно протолкнуть в щель или зазор. Для надежности лучше сверху проклеить щели тканью. Для этого ткань нужно нарезать на полоски шириной 4-5 см, намочить мыльным раствором, отжать и наклеить на места, откуда сквозит.

Ткань не желтеет со временем, как бумага, и легко снимается, не оставляя следов на окнах и рамах.

Поролон, резиновые уплотнители и монтажная пена

За эти утеплители придется заплатить, но стоят они недорого, а их эффективность высока.

При помощи поролоновой ленты с клейкой основой удобно и дешево герметизировать большие щели на несколько лет. При этом, в отличие от утепления при помощи бумаги или ткани, окна можно будет открывать для проветривания.

Специалисты компании «Фабрика окон» посоветовали для утепления рам и окон использовать специальные уплотнители.

Уплотнительные резинки (шнуры) бывают разных типов: из резины, пенополиэтилена, ПВХ и полиуретана и пенополиэтилена.

Самые недорогие — из ПВХ и резины, но нужно учитывать, что в сильные морозы они могут растрескаться. Удобно, что в продаже есть уплотнители разных форм для зазоров разной величины. Вам просто нужно подобрать уплотнительную резинку нужного размера.

[info_b]Кстати, есть уплотнители и для деревянных рам.[/info_b]

Если нет возможности поменять уплотнительную резинку, ее можно «усилить» при помощи толстой нити или пластиковых полосок, вырезанных из папок для бумаг. Как это сделать, рассказывается в видео.

А монтажной пеной удобно заделывать большие щели у откосов, подоконников и рам. Перед работой поверхность, на которую будет наноситься пена, нужно очистить и увлажнить. Баллон перед применением необходимо встряхнуть и на несколько секунд перевернуть. Эстетически слой монтажной пены выглядит не очень хорошо, поэтому сверху его лучше чем-нибудь прикрыть, например, замазкой или белой эмалью.

А что еще?

Для утепления окон можно использовать современную теплоизоляционную пленку. Она помогает сохранять тепло в помещении, избавляет от конденсата на окнах, защищает от шума и при этом не снижает светопроницаемость оконного стекла. Стоит теплоизоляционная пленка недорого и наклеить ее можно самостоятельно.

Перед работой поверхность, на которую будет наклеена пленка, необходимо зачистить и обезжирить. Затем по периметру оконной створки нужно приклеить двусторонний скотч, а затем разглаживающими движениями наклеить на него пленку. Чтобы не образовывались некрасивые складки, материал нужно прогревать обычным бытовым феном.

И напоследок, сохранить тепло в доме или квартире можно при помощи плотных штор или жалюзи. Они задерживают холодный воздух, идущий от окон.

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