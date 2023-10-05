Эта функция есть почти во всех окнах. Вот почему полезна особенно осенью

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 05.10.2023 10:01 , Обновлено: 04.10.2023

С наступлением все более низких температур на улице и холодных ночей белорусам стоит повнимательнее присмотреться к своим окнам. Если они правильно отрегулированы, то это может предотвратить проблемы, возникающие осенью и зимой.

Осень в самом разгаре, и, несмотря на то, что погода в последнее время была довольно благосклонной, температура по ночам постепенно значительно снижается и во многих местах приближается к нулю. Все больше людей начинают отапливать свои дома и квартиры (остальным белорусам придется подождать подачи тепла).

Одной из наиболее распространенных проблем в осенне-зимний период является скопление воды на окнах. Но многие люди считают, что так и должно быть и ничего с этим не поделаешь. К сожалению, капли воды на внутреннем стекле — это плохой знак. Они сигнализируют о том, что в квартиру проникла повышенная влажность (более 60%).

Почему осенью и зимой запотевают окна? Нашли простейший способ этого не допустить

Если ничего не предпринимать, это может быстро привести к размножению плесени, грибков и пылевых клещей, что негативно сказывается на здоровье. Чтобы избежать их, целесообразно воспользоваться полезной функцией оконной ручки.

Дело в том, что регулярное проветривание и обеспечение воздухообмена в квартире или доме сводят к минимуму риск накопления влаги в доме. В течение дня следите за тем, чтобы весь дом хорошо проветривался.

Отличный способ сделать это — установить на окнах режим микропроветривания. Для этого достаточно повернуть ручку на 90 градусов (как если бы вы хотели открыть окно полностью), а затем повернуть ее вверх еще на 45 градусов (т.е. на половину расстояния, оставшегося до откидывания окна).

Ручка должна быть в таком положении

[info_b] Важно! Окна, настроенные на микропроветривание, не защищают квартиру или дом от взлома. Поэтому лучше всего использовать этот метод только тогда, когда вы находитесь дома. Не забывайте закрывать все окна перед уходом.[/info_b]

К слову, обеспечение правильной вентиляции дома также важно для минимизации риска отравления угарным газом, пишет Gazeta. Источниками угарного газа могут быть угольные плиты, камины, котлы центрального отопления и газовые плиты, имеющиеся во многих ванных комнатах.

Ранее Телеграф писал, что когда наступают холодные дни, многим белорусам хочется накрыться одеялом и лежать на диване весь день. То же самое касается и насекомых, которые ищут теплое местечко, чтобы переждать зиму. Поэтому они стремятся любыми способами пробраться в наши дома. Предотвратить это может отличное домашнее средство — корица. Где ее лучше разложить?

Зачем белорусам осенью рассыпать в доме корицу? Вот от какого нашествия вас избавит