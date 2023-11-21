Эти 12 способов помогут вам согреться, если батареи не справляются. А какие 3 опасны для жизни?

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Опубликовано: 21.11.2023 10:07 , Обновлено: 28.11.2023

В морозные осенние и зимние дни, когда батареи плохо греют, есть перебои в подаче тепла или вы просто пытаетесь сократить счета за отопление, приходится искать альтернативные способы согревания. Мы нашли 12 простых, но эффективных метода, которые помогут вам уберечься от холода. А каких опасных лайфхаков стоит избегать?

Обогреватель

Выбирать обогреватель нужно с умом, ориентируясь на его мощность и безопасность. В малогабаритной квартире не нужен больших размеров отопительный прибор, который не только занимает драгоценные сантиметры, но и потребляет значительное количество электроэнергии. В тоже время маломощный компактный обогреватель не сможет быстро нагреть помещение до комфортной температуры. Выбирайте обогреватель, ориентируясь на три параметра:

Размеры помещения. Габариты отопительного прибора. Мощность обогревателя.

Если вам сложно сделать правильный выбор, обратитесь за помощью к консультантам или продавцам в магазине электротоваров — они помогут подобрать обогреватель с учетом всех пожеланий.

[info_b]Важно: покупайте отопительный прибор с функцией автоматического отключения[/info_b]

Главный минус обогревателя в том, что он не сможет обогреть весь дом или квартиру. Использовать его можно только в отдельном помещении.

Утепление окон и стен

Даже если в доме или квартире тепло, перед холодами нужно подготовить их: проверить, нет ли трещин или зазоров, не дует ли от откосов или подоконника. Если же есть проблема с отоплением, то через каждую малейшую щель будет проникать холодный воздух, еще более понижая температуру в помещении. Для утепления окон есть множество способов.

Более радикальный способ, как согреться и сохранить тепло в доме — утепление стен. Для этого используют теплоизоляционные материалы, которые крепят к стенам: гипсокартон, пенопласт и другие. Более дешевый, но трудозатратный способ — нанесение на поверхность стен штукатурки толщиной не менее 5 сантиметров.

В продаже можно найти и готовые системы утепления стен со всеми необходимыми деталями и материалами. Утепление окон и стен не позволяет холодному воздуху проникнуть сквозь щели и трещины в дом, значительно снижает потери тепла и позволяет экономить на счетах.

Плотные шторы

Шторы из плотного материала хорошо задерживают холодный воздух, идущий от окон. Кроме того, есть еще одна хитрость, которая поможет согреться при помощи штор. Просто полностью открывайте их, когда на улице солнечная погода.

Готовка в духовке

Духовка способна нагреть воздух в помещении на один-два градуса. Готовьте в ней еду как можно чаще, чтобы повысить температуру в доме на несколько часов. Кроме того, сытная горячая еда также поможет согреться.

Еще один лайфхак, связанный с духовкой — после того, как закончите готовить и выключите ее, оставьте открытой дверцу. Горячий воздух быстро нагреет комнату. Этот способ нельзя использовать, если в доме есть маленькие дети и домашние животные.

Важно: не оставляйте включенную духовку с открытой дверцей.

Многослойная одежда

Как хорошо многослойная одежда защищает от холода и ветра, знают все мамы. Несколько слоев одежды позволяют удерживать между ними теплый воздух, выделяемый телом. Чем больше слоев одежды или одеял используется — тем теплее.

Для согревания лучше использовать рубашку или другую одежду с длинными рукавами. Сверху можно надеть свитер или жилет. По возможности нужно выбирать одежду из материалов с хорошими теплоизолирующими свойствами — шерсти, флиса, фланели, хлопка.

Свободная одежда лучше обтягивающей — во-первых, она удерживает больше воздуха, а во-вторых, в ней меньше вероятность, что вы сильно вспотеете.

Термобелье

Качественное термобелье сохраняет тепло и не допускает переохлаждения. Обычно его используют для занятий спортом, работы в холодное время года и активного отдыха. Но если дома нет отопления, оно прекрасно согреет, с условием, если правильно подобрано.

У качественного термобелья, которое хорошо согревает, сохраняет тепло и эффективно отводит влагу, есть только один недостаток — высокая цена.

Утепление ног

Кутаясь в теплую одежду, не забывайте про ноги — они тоже нуждаются в тепле. Наденьте теплые носки и тапочки, чтобы ноги не мерзли.

Горячие напитки

Горячие напитки и супы — отличный способ согреться осенью и зимой без отопления. Держа чашку, вы согреваете пальцы, а медленно потягивая горячий чай, шоколад, кофе или теплое молоко — успокаиваетесь и расслабляетесь.

Электрические одеяла и пледы с подогревом

Они не дадут замерзнуть ночью и согреют днем за просмотром телевизора, или работой за столом. Термоодеяла и пледы стоят дороже обычных, но станут хорошим вложением средств, если есть проблемы с отоплением. Вдобавок к электрическому одеялу стоит купить и жилет с подогревом — их можно носить не только дома, но и на улице, под верхней одеждой.

Грелка

Простая резиновая грелка, наполненная горячей водой, будет сохранять тепло и греть несколько часов. Грелку можно заменить бутылкой с горячей водой. Есть несколько способов использования грелки для согревания: Держать ее на коленях, пока вы работаете за столом, занимаетесь или смотрите телевизор.

Если положить ее за 10-15 минут до сна, она позволит с комфортом уснуть в тепле.

Ножная ванна

Такая ванна не только согреет в холода, но и окажет благотворное воздействие на организм — снимет усталость, дискомфорт и боль в ногах. Горячие ножные ванны, по словам кандидата медицинских наук Марины Галицкой, также эффективны при заложенности носа, кашле и общем недомогании, вызванном простудой.

Кроме того, по словам эксперта, горячие ножные ванны — отличное профилактическое средство при переохлаждении ног. Делается такая ванна легко — в широкую и глубокую емкость наливают горячую воду температурой не 37-38°С и ставят в нее ноги минут на 10-15. Для поддержания нужной температуры нужно подливать в емкость горячую воду. В воду можно добавить несколько капель эфирного масла.

Физические упражнения

Любая физическая нагрузка заставляет тело выделять тепло, а значит — согреваться. Замерзли — сделайте небольшую разминку, пока не почувствуете, что согрелись.

Если вы сидите за столом, работая или занимаясь, вставайте хотя бы раз в час, чтобы немного подвигаться и согреться. Даже небольшая активность, по мнению экспертов портала о здоровом образе жизни Shape, снижает риск гиподинамии.

О пользе физической активности в течение дня говорит и Всемирная организация здравоохранения.

Три опасных для жизни способа согреться без отопления

В социальных сетях можно найти множество советов о том, как согреться и сохранить тепло. Некоторые из них полезны, часть не работает, но встречаются и опасные для жизни лайфхаки.

Керамический цветочный горшок

Суть этого способа согреться заключается в зажженных и поставленных под перевернутый вверх дном цветочный горшок. Он будет нагреваться от пламени свечей и нагревать помещение. Но из-за воздействия открытого пламени горшок может взорваться и нанести вред осколками. Также есть опасность пожара и отравления угарным газом.

Кирпич в духовке

Еще один опасный совет о том, как согреться без отопления. Авторы лайфхака предлагают класть в разогретую духовку кирпич, чтобы он нагревался и обогревал дом. Из-за высокой температуры кирпич может взорваться или загореться — и то и другое опасно для жизни.

Открытый огонь

Походные печи нельзя использовать для обогрева помещений. Кроме того, что открытый огонь может вызвать пожар, есть также риск отравления угарным газом. О том, как он опасен, о признаках отравления газом и первом помощи рассказала кандидат медицинских наук Карина Гямджян.

Как не замерзнуть ночью?

Ранее Телеграф писал, что осенью и зимой, особенно в морозные ночи, одна из главных задач — сохранить тепло в доме и согреться. Но что делать, если батареи не могут нормально обогреть комнаты? Одна женщина, которая утверждает, что прожила без отопления целых 4 года поделилась своими советами о том, как быстр согреться ночью и спокойно заснуть.

Как не замерзнуть ночью, если батареи плохо греют? Женщина, прожившая без отопления 4 года, дала советы