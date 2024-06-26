"Богатыри", "Драконы" и "Тигры". В Минобороны показали военную технику, которая примет участие в параде 3 июля
В Министерстве обороны Беларуси показали образцы военной техники, которую решили задействовать на параде в День Независимости. Ожидается, что в составе 29 парадных расчётов механизированной колонны пройдёт свыше 300 единиц колёсной и гусеничной техники. Первыми шествие должны открыть "символы Великой Отечественной войны" — танки Т-34, которые специально приедут из России.
Напомним, День Независимости Беларуси отмечается 3 июля. В этом году праздник выпал на середину недели, а потому большинство работающих жителей страны ждёт выходной.
В Министерстве обороны рассказали, что среди образцов ВВСТ будут представлены:
- оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М»;
- ракетная система «Полонез»;
- зенитные ракетные комплексы большой и средней дальности С-400 «Триумф»;
- лёгкие бронированные автомобили «Пикап», «Дракон», «Богатырь», «Лис-ПМ»;
- бронированные транспортные средства «Кайман»;
- бронеавтомобили «Тигр-М»;
- широкая линейка беспилотников самолётного и вертолётного типа “в разведывательном и ударном вариантах исполнения”.
Ранее Telegraf.news писал, что в Сети появилось видео, снятое из кабины пилота спортивного моноплана Extra 330LX, который используется, как правило, любителями аэробатики. В какой-то момент в самолёте уже на приличной высоте по непонятным причинам внезапно открылся фонарь и пилоту пришлось сажать воздушное судно с открытой кабиной.
В Сети появилось видео, как у спортивного самолёта прямо в небе открылась кабина пилота