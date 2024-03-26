Белорусские драники сломали искусственный интеллект. Что пошло не так?

🎥 Видео

Опубликовано: 26.03.2024 16:35 , Обновлено: 27.03.2024

Пользователи TikTok показали возможности искусственного интеллекта, который "сломали"... драники. На запрос "нарисуй девушку из Беларуси, которая ест драники", нейросеть растерялась и выдала кое-что другое.

В ролике, который опубликовали на странице белорусского радио, искусственный интеллект всеми силами пытается изобразить белорусские драники, хотя получаются у него только блины. Или панкейки. Но в любом случае, не наши любимые и аппетитные картофельные драники.

Видео доступно по ссылке.

“Што яно намалюе, калі спытаць “дзяўчынка есць бабку”, — задал интересный вопрос в комментариях один из пользоваталей, а другой подхватил идею и предложил авторам сделать похожие ролики с другими белорусскими блюдами, например, мочанкой.

“Вот и всё. А Илон Маск переживает,что ИИ скоро будет умнее человечества. Умнее белорусов он не будет”, — пошутил под видео один из молодых людей.

Другая девушка спросила: “Интересно, а холодник сделает?”

“Хутчэй за ўсё намалюе халадзільнік”, — ответили авторы.

Ранее Telegraf.news рассказывал о том, что повара советуют добавить в драники. Благодаря этой специи блюдо станет в разы вкуснее.

Повара советуют добавить в драники эту пряность. Она придаст блюдо неповторимый вкус