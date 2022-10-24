Зачем оборачивать ноги фольгой? Вот почему осенью особенно полезно

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Опубликовано: 24.10.2022 15:41 , Обновлено: 20.10.2023

Хотя алюминиевая фольга в основном используется для выпечки или хранения пищевых продуктов, оказывается, что она может использоваться и в других целях. Мы нашли весьма нетривиальный способ ухаживать за ногами с ее помощью.

Хотя может показаться, что обернуть ноги алюминиевой фольгой — сумасшедшая идея, она всё-таки может принести пользу. Такое поведение предотвращает усталость, успокаивает ноющие суставы и приносит облегчение при ожогах.

Способ согреть холодные ноги

Осенью многие люди жалуются на холодные ноги. Чтобы быстро разогреть их, вы можете использовать трюк с алюминиевой фольгой. Его стоит использовать, например, когда наша обувь промокла или просто как способ расслабиться после напряженного дня. Ступни следует смазать любимым кремом, а затем завернуть в фольгу блестящей стороной внутрь. Благодаря своим свойствам она защитит от холода снаружи и сохранит тепло внутри компресса. Эту процедуру можно использовать около часа.

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Поможет добиться эффекта гладких стоп

Мечтаете о гладких и увлажненных ногах? Алюминиевая фольга позволит вам добиться этого эффекта в кратчайшие сроки. И вот как:

Начните с ванночки для ног в теплой соленой воде и аккуратно соскребите омертвевшую кожу пемзой или теркой.

Смажьте ноги сильно увлажняющим кремом и оберните их алюминиевой фольгой.

Благодаря своим свойствам косметическое средство быстрее впитается. Через 30 минут снимите компресс. Вы можете повторять эту процедуру хоть каждый день.

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Фольга помогает успокоить боль в суставах и лечить ожоги

Алюминиевая фольга также может облегчить боль. Эффект будет ощущаться почти сразу. Достаточно намазать конечности обезболивающей мазью и завернуть в фольгу. Благодаря защите фольги препарат быстрее высвобождает ингредиенты и лучше усваивается кожей.

Фольга работает и при ожогах. Достаточно заменить мазь на специфическую от ожогов и сделать такой же компресс.

Ранее Телеграф сообщил, что алюминиевая фольга есть на каждой кухне. Ее используют и для выпечки, и для запекания мяса и рыбы в духовом шкафу, и для быстрого упаковывания перекуса на работу, иногда — для детских поделок… но это еще не все.

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