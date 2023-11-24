Можно ли мыть хозяйственным мылом тело и волосы? И причем тут уксус и лимон?

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Опубликовано: 24.11.2023 11:47 , Обновлено: 28.11.2023

Хозяйственное мыло потому так и называется, что применять его следует именно в хозяйственных целях. Но когда-то давно только такое моющее средство и существовало. И мылили им не только рубахи да платья, но и себя любимых. До сих пор ходят легенды: «Моя прабабушка мылась хозяйственным мылом, без всякой сегодняшней «химии», и при этом была красавицей». Так все же, можно или не желательно мыться хозяйственным мылом?

Для тела

Хозяйственное мыло – читаем состав – по сравнению с обычным туалетным, имеет более высокий уровень рН. Дерматологи утверждают, что это может вызвать сухость, раздражение и шелушение кожи, навредить естественному барьеру кожи и вызвать дезактивацию естественного масла, что приводит к обезвоживанию кожного покрова. Такая среда благодатна для бактерий: высыпания на ней появляются чаще.

Кроме того, хозяйственное мыло обычно содержит более агрессивные химические компоненты – отбеливающие и прочие вещества, которые могут вызвать аллергические реакции у людей с чувствительной кожей. В некоторых случаях это может даже привести к развитию дерматита.

Еще: в составе туалетного мыла, в отличие от хозяйственного, есть увлажняющие компоненты – глицерин и натуральные масла. Эти компоненты помогают сохранять влагу в коже, предотвращая ее обезвоживание и поддерживая мягкость и эластичность.

Таким образом, ответ однозначен: мыть тело хозяйственным мылом нежелательно. Но если другого нет, а душ или ванну принять необходимо, после процедуры рекомендуется использовать увлажняющий лосьон или крем для тела.

Для волос

Допустимо ли мыть хозяйственным мылом волосы? А вот здесь есть разные мнения.

Одни источники утверждают, что вполне можно: это сделает волосы менее ломкими и избавит от перхоти. Однако после такого мыться советуют ополоснуть волосы водой с лимонным соком или уксусом – это нейтрализует щелочь.

Новость Телеграф

Другие специалисты от такого решения отговаривают: из-за большого количества щелочи в таком мыле волосы будут быстрее становиться жирными.

«Также в состав хозяйственного мыла может входить натрий – довольно едкий компонент, который вместе со щелочами способен разрушить структуру волоса. Обладателей чувствительный кожи мытье головы хозяйственным мылом приведет к раздражению и шелушению».

Если же помыть голову больше нечем, то к мытью волос хозяйственным мылом следует тщательно подготовиться, советует врач Анна Ляшенко.

Приготовить раствор: натереть мыло на терке или измельчить любым другим удобным образом и залить кипятком. В образовавшуюся кашицу можно также по желанию добавить масла или отвар трав. Помыть волосы этим раствором. Ополоснуть после мытья кипяченой водой с добавлением лимонного сока или уксуса.

Конечно, после одного раза применения хозяйственного мыла «на себе» ничего страшного не произойдет. Но систематическое его использование в качестве моющего средства может привести к ухудшению – и качества кожи, и качества волос.

Из чего делают мыло?

Ранее Телеграф писал, что, наверное, трудно в наше время найти человека, который ни разу в жизни не пользовался бы мылом. При этом, мало кто знает, из чего же делают это моющее средство. Возможно, увидев, например, хозяйственное мыло и почувствовав его резкий неприятный запах, кто-то в сердцах произнесет: «Из собачьих костей его сделали, что ли?!». Узнали, что входит в состав разных видов (туалетного, жидкого) на самом деле.

Из чего на самом деле делают мыло на заводах? Узнали, что входит в состав твердого, жидкого и хозяйственного