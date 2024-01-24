Что делать, если вы не успели помыть голову? Эта простая прическа поможет скрыть грязные волосы

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Опубликовано: 24.01.2024 09:33 , Обновлено: 24.01.2024

В современном быстром темпе жизни часто возникают ситуации, когда время на выполнение привычных рутинных дел ограничено. Одним из таких дел является мытье головы. Как быть, если утром перед работой или важным мероприятием вы понимаете, что не успели помыть голову? Не стоит паниковать! Есть простой и эффективный способ "спрятать" жирные волосы.

В такой критической ситуации многие прибегают к помощи сухого шампуня, чтобы придать волосам свежий вид. Однако это средство есть под рукой не всегда и не у всех. Поэтому стоит знать о другом способе.

Все, что вам нужно — это правильно уложить волосы. Такой способ тал хитом в TikTok и Instagram.

Как сделать маскирующую прическу? Очень просто. Расчешите волосы и сделайте так, чтобы они прилегали к голове как можно плотнее. Поможет расческа с узкими зубьями. Затем завяжите их в высокий хвост или шиньон.

[info_b]Если волосы не хотят прилегать к голове, пригладьте их гелем или сбрызните лаком для волос. Такие прически выглядят особенно элегантно.[/info_b]

Посмотрите, как это сделала девушка на видео:

[link href=“https://www.tiktok.com/@hanamartinx?refer=embed” title=“@hanamartinx” target=“_blank” rel=“noopener”] @hanamartinx [/link]I love how this is labelled the ‘clean girl’ hairstyle too?[link href=“https://www.tiktok.com/music/потому-что-ты-милашка-6954231516532722434?refer=embed” title=”♬ потому что ты милашка - Рита ✌?” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ потому что ты милашка - Рита ✌? [/link]

Как часто нужно мыть волосы?

Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Все зависит от степени жирности кожи головы. Трихологи рекомендуют мыть голову не реже одного раза в три дня.

Важно помнить, что нужно мыть только кожу головы. Делайте это медленно и тщательно, используя шампунь, предназначенный для кожи головы, а не для волос.

Ваши волосы склонны к жирности? Выберите шампунь для жирной кожи головы. В него можно добавить несколько капель масла чайного дерева, которое обладает дезинфицирующим эффектом и уменьшает жирность.

Если у вас сухая кожа головы, выбирайте увлажняющий шампунь. Ингредиенты, которые увлажняют кожу головы, включают гиалуроновую кислоту, мочевину, алоэ вера или ниацинамид.

Можно ли мыть волосы хозяйственным мылом?

Хозяйственное мыло потому так и называется, что применять его следует именно в хозяйственных целях. Но когда-то давно только такое моющее средство и существовало. И мылили им не только рубахи да платья, но и себя любимых. До сих пор ходят легенды: «Моя прабабушка мылась хозяйственным мылом, без всякой сегодняшней «химии», и при этом была красавицей». Так все же, можно или не желательно мыться хозяйственным мылом?

На этот счет есть разные мнение, которыми Телеграф делился ранее.

Можно ли мыть хозяйственным мылом тело и волосы? И причем тут уксус и лимон?