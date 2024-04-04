"Это экспорт, детка!" — Белорус показал цены на отечественные продукты в Дубае

🎥 Видео

Опубликовано: 04.04.2024 12:33 , Обновлено: 11.04.2024

Один из активных пользователей TikTok опубликовал видео, в котором показал белорусские продукты на полках Дубая. Казалось бы, экспорт никто не отменял, что здесь такого? Но автора удивили не сами продукты, а цены на них.

“Хотите прикол?” — с этой фразы мужчина начал своё видео, после чего взял с полки крабовые палочки производства “Санта Бремор” и показал цену: 18,50 дирхамов. Если конвертировать в нашу валюту, получится… 16,28 белорусских рублей. Не дороговато ли?

“Курс примерно один к одному”, — написал автор, и был прав. На сегодняшний день 1 дирхам ОАЭ равен 0,88 копейкам Беларуси.

Затем пользователь показал отечественный творог производства “Савушкин продукт”. В Дубае его продают по цене 29,95 дирхамов (26,30 белорусских рублей). Судя по всему, высокие цены оправданы большим логистическим плечом и дороговизной жизни в ОАЭ.

“Я сбросил, чтобы показать за сколько готовы покупать продукцию нашего качества”, — прокомментировал автор в ответ на отзывы удивлённых пользователей.

“Но они же не получают как у нас по пятьсот рублей, что ты ходишь сравниваешь”, — возмутился в обсуждении кто-то из белорусов, а другой дополнил:

“И сколько они там должны стоить? Три рубля, через пол земли привезённые?”

Нашлись в комментариях под роликом и те, кто решил внести нотку юмора: “Самое обидное даже не цена, а то, что крабовые и творог в Дубае, а я нет”.

“Была там, но что-то даже не обратила внимания на нашу продукцию. Ценник для нас большой, но для Дубая это нормально”, — поделилась личным мнением женщина. Другая добавила:

“Это экспорт, детка! Должна же быть прибыль…”

Ранее Telegraf.news писал, что на Национальном правовом портале появился текст постановления, который содержит обновленный список товаров белорусского производства, на которые жители Республики могут получить в “Беларусбанке” кредит под льготные 4%.

В него, например, вошли велосипеды, мопеды, мотовелосипеды, мотоциклы, мотороллеры, квадроциклы, электровелосипеды, электросамокаты, произведенные минским «МотоВелоЗаводом». Также в списке в постановлении Совмина от 29 марта 2024 года №228 есть домокомплекты от некоторых белорусских лесхозов, изделия из натуральной кожи и садовая мебель. Не обошли стороной в Совмине и кухонные комбайны, мебель для дома и стиральные машины с холодильниками. И многое другое.

Появился полный список товаров, на которые Совмин разрешил белорусам брать кредит под 4%